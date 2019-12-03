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أفضل 10 مدن سياحية الأكثر شعبية بـ2019

المصدر: العربية.نت
بانكوك
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تصدرت المدن الآسيوية قائمة "Euromonitor International" لأفضل 100 مدينة سياحية في العالم في 2019، لتشكل منافسة قوية على المدن الأميركية، فيما خرجت مدينة نيويورك من قائمة أفضل 10 مدن.

وحافظت هونغ كونغ على المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر شعبية في العالم 2019 رغم الاضطرابات، بينما أتت بانكوك في المرتبة الثانية، وماكاو في المرتبة الثالثة.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الرابعة، بينما تراجعت لندن مرتبتين لتحتل المرتبة الخامسة.

أما دلهي فانضمت للمرة الأولى إلى قائمة أفضل 10 مدن، في حين خرجت مدينة نيويورك من قائمة أفضل 10 مدن بسبب المنافسة من آسيا وأوروبا.

واحتلت نيويورك المرتبة الـ 11 ، لتكمن المفاجأة بالغردقة في مصر، التي شهدت أكبر قفزة في القائمة متقدمةً من المرتبة الـ 82 إلى 63.

كلمات دالّة

#المدن السياحية, #هونغ كونغ, #الغردقة, #نيويورك, #دلهي
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