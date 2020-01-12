أرخص 10 مدن آسيوية للسفر والرحلات في 2020

صُنفت مدينة "هانوي" الفيتنامية كأرخص مدينة آسيوية للتخطيط للرحلات، بحسب دراسة حديثة أعدتها "ألفا ترافل إنسورانس".

وتوجت المدينة كأرخص مدينة مع أسعار تنافسية للطعام والفنادق وأسعار المزارات السياحية، بحسب الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، واطلع عليها "العربية.نت".

وبُنيت الدراسة التي اشتملت على نحو 30 مدينة على مقارنة أسعار الفنادق لليلة الواحدة وأسعار المواصلات وتكلفة وجبات الغذاء الثلاث والمشروبات وأسعار المزارات الكبرى، وعلى الرغم من أن هانوي لم تكن الأرخص في كل الفئات إلا أنها توجت كأرخص مدينة آسيوية مع تكلفة يومية تبلغ نحو 18.6 دولار للشخص الواحد.

وجاءت مدينة فينتيان في لاوس كثاني أرخص وجهة سياحية في آسيا عند 19.24 دولار للشخص الواحد في الليلة.

وفي قائمة الأغلى كوجهة للسفر والسياحة في آسيا جاءت مدينة كولومبو السريلانكية كأغلى مدينة آسيوية بين هذه المدن عند مستوى 23.52 دولار للشخص في الليلة.

وجاء ترتيب أرخص 10 مدن آسيوية كوجهة للسياحة والسفر في 2020 كالتالي:

１- هانوي، فيتنام: 18.6 دولار

２- فينتيان، لاوس: 19.24 دولار

３- هو تشي، فيتنام: 19.81 دولار

４- يانغون، ميانامار: 20.43 دولار

５- بخارا نيبال: 20.56 دولار

６- هوي آن، فيتنام: 51.57 دولار

７- تشيانغ ماي، تايلاند: 21.75 دولار

８- دلهي، الهند: 22.56 دولار

９- فينوم بينه، كامبوديا: 22.56 دولار

10- كولمبو، سريلانكا: 23.52 دولار