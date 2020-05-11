أفضل 10 مدن ينبغي عليك التوجه إليها بعد انتهاء أزمة كورونا

صنفت وحدة الأبحاث التابعة لمجلة "الإيكونيميست" البريطانية مدينة فيينا النمساوية كأفضل مدينة بالعالم للعيش بها في 2020 بعد تغلبها على مدن أوروبية كبرى وأميركية خرجت من القائمة.



وعلى مقياس من 100 نقطة حصلت المدينة النمساوية على تصنيف 99.1 نقطة مع تمتع المدينة النمساوية بأفضل نظم الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم.



وبالمرتبة الثانية جاءت مدينة ملبورن الأسترالية والتي تم تصنيفها كأفضل مدينة للعيش بها داخل أستراليا وحصلت على 98.4 نقطة في التصنيف الإجمالي لأفضل مدن العالم للعيش بها.



وكانت المرتبة الثالثة من نصيب مدينة أسترالية أخرى وهي مدينة سيدني على الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة بها في وقت حصلت به المدينة على 98.1 نقطة مع حصولها على العلامة الكاملة في بعض الأفرع على غرار نظام الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.



وخلت قائمة الإيكونيميست من أي مدن عربية، ضمن أفضل قائمة مدن العالم للعيش بها.. وإليكم التصنيف الكامل لأفضل 10 مدن بالعالم.



1- فيينا النمساوية

التقييم: 99.1 نقطة



2- ملبورن الأسترالية

التقييم: 98.4 نقطة



3- سيدني الأسترالية

التقييم: 98.1 نقطة



4- أوساكا اليابانية

التقييم: 97.7 نقطة



5- كالغاري الكندية

التقييم: 97.5 نقطة



6- فانكوفر الكندية

التقييم: 97.3 نقطة



7- طوكيو اليابانية

97.2 نقطة



8- تورنتو الكندية

التقييم: 97.2 نقطة



9- كوبنهاغن الدنماركية

التقييم: 96.8 نقطة



10- أديلايد الأسترالية

التقييم: 96.6 نقطة.