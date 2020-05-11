تعرَّف على أضخم 10 مديونيات في العالم.. أكبرها أميركا

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي أن دولاً صغيرة ذات اقتصادات متواضعة أصبحت من بين الدول التي تعاني أكبر المديونيات الخارجية في العالم، فضلاً عن أن الولايات المتحدة لا تزال تتربع على عرش الدول الأكثر مديونية في الكون في الوقت الذي تتضخم فيه مديونيتها بصورة متسارعة وتسجل مستويات غير مسبوقة.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت" وصدرت عن البنك الدولي فإن المديونية الخارجية للولايات المتحدة وصلت الى 20.41 تريليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة بل الأعلى في تاريخ البشرية بأكملها، إذ لم يسبق لأول دولة في العالم أن بلغت مديونيتها هذه المستويات الضخمة.

وأظهرت البيانات أن بريطانيا تحتل المركز الثاني عالمياً من حيث حجم المديونية الخارجية والتي تبلغ 8.77 تريليون دولار أميركي، تليها فرنسا التي تبلغ مديونيتها 6.25 تريليون، ثم ألمانيا بمديونية خارجية بلغت 5.59 تريليون دولار، فيما تأتي اليابان في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المديونية الخارجية التي تبلغ 4.22 تريليون دولار أميركي.

وبينما الدول الخمسة ذات المديونيات الأضخم في العالم هي الدول الصناعية الكبرى ذات الاقتصادات الأكبر في العالم، فان المفاجأة هي أن هولندا وهي اقتصاد أوروبي صغير نسبياً تحتل المرتبة السادسة عالمياً بمديونية يبلغ حجمها 4.18 تريليون دولار أميركي، تليها في المرتبة السابعة عالمياً لوكسيمبورغ التي هي أصغر دول الاتحاد الأوروبي والتي تعاني من مديونية خارجية تبلغ 4.01 تريليون دولار.

أما ايرلندا فتبلغ مديونيتها 2.85 تريليون دولار وتحتل المركز الثامن عالمياً، يليها ايطاليا في المركز التاسع عالمياً بمديونية خارجية تبلغ 2.5 تريليون دولار أميركي، ثم في المرتبة العاشرة عالمياً تأتي اسبانيا التي تبلغ مديونيتها 2.36 تريليون دولار أميركي.

ويتبين من هذه البيانات أن قائمة الدول العشرة الأكثر مديناً في العالم بينها ثمانية دول أوروبية، إضافة الى الولايات المتحدة واليابان، وهو ما يعني أن ديون العالم تتركز في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتشير البيانات التي اطلعت عليها "العربية نت" الى أن منطقة اليورو تتحمل ديوناً تزيد عن 16 تريليون دولار أميركي بالمجمل.

وعلى الرغم من أنَّ العديد من الدول العربية تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ومديونيات كبيرة إلا أن قائمة أكبر الدول المدينة في العالم لا تتضمن أية دولة عربية.

