هذه أقوى 10 عائلات عربية بثروات 31 مليار دولار

أظهر تحليل لمجلة فوربس أن أقوى 10 عائلات عربية تصل قيمة ثرواتهم 31 مليار دولار.

تصدرت القائمة مجموعة منصور المصرية، التي لديها 3 أعضاء من العائلة ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020. وتعد المجموعة من أكبر موزعي مجموعة جنرال موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا مثل (Spotify) و(Uber).

تليها في المرتبة الثانية مجموعة الفطيم التي تملك 100% من شركة الشرق العربي للتأمين، و%50 من بنك الإمارات للاستثمار، فضلًا عن استثمارات عدة في وكالات السيارات والعقارات ومواد البناء.

ومن بين العشرة الكبار، جاءت 4 شركات من المملكة العربية السعودية، و4 من الإمارات العربية المتحدة، وشركة واحدة من كل من مصر والكويت.

وتصدرت مجموعة العليان الشركات السعودية، والمرتبة الثالثة بالقائمة، بفضل حصتها في بنك كريدي سويس السويسري والبنك السعودي البريطاني، فيما جاءت مجموعة الفطيم في طليعة الشركات الإماراتية، والمرتبة الرابعة بالقائمة، بفضل امتلاكها لتوكيل تويوتا في الإمارات العربية المتحدة.

وفي المرتبة الخامسة جاءت مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده السعودية، ثم مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية.

وفي المرتبة السابعة جاءت عائلة الغرير الإماراتية التي يدير أعمالها عبد العزيز الغرير، ثم صناعات الغانم الكويتية في المرتبة الثامنة، وفي المرتبة التاسعة مجموعة الغرير الإماراتية التي يديرها عبد الرحمن سيف الغرير. وجاءت مجموعة الزامل القابضة السعودية في المرتبة العاشرة.