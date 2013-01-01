تونس ارتفاع عدد السياح 25 خلال 2012 آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

أظهرت بيانات إحصائية رسمية، أن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال الفترة ما بين مطلع العام الجاري 2012 ولغاية 20 ديسمبر/كانون الأول منه، ارتفع بنسبة 25.3% بالمقارنة مع نفس النتائج المُسجلة خلال نفس الفترة من العام 2011. وفقاً لصحيفة "الحياة".



وأبرزت البيانات التي نشرتها، وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس الاثنين، أن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال الفترة المذكورة بلغ 5 ملايين و761 ألف و657 سائحا.



وأشارت إلى أن هؤلاء السياح قضوا 29.346 مليون ليلة سياحية بتونس، مقابل 20.093 مليون ليلة سياحية خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع بنسبة 46.1%.