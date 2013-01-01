نيويورك استقبلت 52 مليون سائح في 2012 آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

أعلن رئيس بلدية نيويورك، مايكل بلومبرغ، أن هذه المدينة استقبلت 52 مليون سائح في 2012، وهو رقم قياسي يتضمن زيادة بمليوني سائح عن العدد الذي سجل في 2011.



وقال بلومبرغ إن "مدينة نيويورك ما زالت تجذب الناس من جميع أنحاء العالم، والذين يريدون الاطلاع على ثقافتنا الفريدة من مطبخنا إلى حدائقنا ومتاجرنا ومتاحفنا".



وأضاف "إنها بداية جيدة لتحقيق هدفنا المحدد باستقبال 55 مليون زائر وعائدات تبلغ 70 مليار دولار في 2015".



وأكد بلومبرغ أن 41 مليوناً من هؤلاء السياح كانوا أمريكيين، و11 مليوناً من الأجانب، فيما بلغت عائدات السياحة 55.3 مليار دولار في أكبر مدينة أمريكية".



وقد بقيت نيويورك في 2012 الوجهة السياحية المفضلة في الولايات المتحدة.