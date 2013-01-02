الخطوط الجوية السعودية تخسر 17 مليار ريال سنوياً آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: الرياض - أ ش أ

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية تكبدها خسائر سنوية تصل إلى 1.7 مليار ريال، لتدني أسعار تذاكر الرحلات الداخلية مقارنة بالأسعار المعمول بها في الدول الأخرى وثباتها لأكثر من 16 عاما.



وقالت الشركة، في بيان نشر اليوم، إنها "تحتاج إلى دعم لتمويل المتبقي من قيمة الأسطول والبالغة 18 مليار ريال، إضافة إلى تمويل لشراء أسطول إضافي من الطائرات يبلغ 35 طائرة لخدمة النقل الجوي بما يقارب 12 مليارا".



وكشف البيان عن حاجة الشركة لإجراء تخفيض لعدد القوى العاملة الحالية خلال المرحلة المقبلة عبر برنامج لتحسينها، والتشجيع على التقاعد المبكر، وتقدر تكلفة البرنامج بنحو 2.5 مليار ريال.



ورحبت الخطوط السعودية بالمنافسة التي سيشهدها سوق النقل الجوي في المملكة، وذلك بعد فوز شركة "طيران الخليج وشركائها" و"الخطوط الجوية القطرية" مؤخرا بأفضل العطاءات المتنافسة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني بالسعودية.