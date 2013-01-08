دبي الوجهة السياحية العربية المفضّلة للسعوديين آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

احتلت دبي المركز الأول كأفضل وجهة عربية سياحية للزائر السعودي، فيما تصدر منتجع أتلانتس النخلة قائمة الفنادق المرغوبة لأبناء المملكة والأفضل لعام 2012، وذلك بناء على نتائج تصويت يعد الأضخم والأكثر شمولية في تاريخ السعودية بمنافسة 600 موقع مرشح.



وشارك في التصويت الذي قامت به “سبق” السعودية 260 ألفاً من أبناء المملكة عن طريق الإنترنت، بحسب بيان صحفي أمس.



وزار دبي 843,5 ألف سائح سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بنسبة زيادة 28%، وفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.



ونظم حفل توزيع الجوائز برعاية وحضور وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، حيث سلّمت الجوائز للوجهات السياحية الفائزة ضمن حفل ضخم حضره لفيف من الشخصيات المهمة وصناع القرار والإعلاميين، أقيم في فندق “الفور سيزونز” في الرياض يوم السبت الماضي.



وتم تنظيم الحدث من قبل مؤسسة “سبق” الإعلامية الإلكترونية، حيث تخطت أعداد المصوتين 260 ألفاً.



وتهدف “سبق” من الجوائز إلى خدمة قرائها بإمدادهم بمؤشر يتسم بمعايير الحيادية والشفافية، حيث خصصت نظاماً يمنع التصويت لأكثر من مرة من عنوان “بروتوكول الإنترنت” نفسه؛ لضمان الحصول على آراء أكبر عدد من الناس بشكل عادل.



وانقسمت عملية التصويت إلى قسمين، هما اختيار الفنادق والمرافق السياحية وشركات الطيران على مستوى المملكة، بينما عني القسم الثاني بتصويت على مستوى الوطن العربي.



وشهد منتجع أتلانتس النخلة في دبي توافداً من السياح السعوديين خلال العام الماضي، حيث أفادت إدارة المنتجع بأن أجنحة الإقامة فيه قد شهدت نسبة إقبال عالية من العائلات السعودية.



وقال سيرج زعلوف الرئيس والمدير التنفيذي لمنتجع أتلانتس النخلة في دبي “رؤية المنتجع بعيدة الأمد تسعى لتلبية تطلّعات العائلات والسياح السعوديين من خلال توفير برامج إقامة وترفيه تناسب متطلباتهم بشكل دقيق، مما لقي قبولاً واسعاً من العائلات السعودية التي أضحت تتطلع للإقامة في المنتجع كإحدى أولى خياراتها عند زيارة دبي”.