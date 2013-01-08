لبنان يطلق حملة ترويجية لإنعاش قطاع السياحة آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - إكرام اليعقوب

خفض لبنان أسعار تذاكر الطيران والفنادق هذا الأسبوع، أملاً في إحياء السياحة بعدما شهدت البلاد انخفاضاً حاداً في عدد السياح، الذي أثر بدوره في الكثير من المرافق والمنتجعات السياحية، بفعل أحداث سوريا وأجواء عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.



ويعتزم طيران الشرق الأوسط، الناقل الرسمي للبلاد، تقديم خصومات تصل إلى 50% على مجموعة من العروض المختارة لمدة 50 يوماً ابتداء من اليوم الثلاثاء.



وأشار فادي عبود، وزير السياحة اللبناني، إلى أنه طلب من الطبقة السياسية المحلية خفض نبرة الصراع الداخلي والتجاذب السياسي فيما بينها، وهو ما قصد به " لتغيير المزاج العام في ذلك الوقت". وذكر أننا نعيش مرحة دقيقة وحرجة، لكن علينا تخطيها، وفقاً لتصريحات أدلى بها لصحيفة "فايننشيال تايمز".



ويأتي انطلاق الحملة الترويجية والتسويقية للعروض السياحية التي تقوم بها الحكومة، انعكاساً لمدى تأثير الصراع في الساحة السورية على الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد على عائدات مباشرة من قطاع السياحة تتخطى ربع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث أشارت أرقام بنك بيبلوس إلى انخفاض السياح بنحو 18% عن العام الماضي، أي بنسبة 38% تقريباً عن عام 2010.



يذكر أن قلب بيروت النابض بالحياة وريفه الذي يحتضن الكثير من جماليات الطبيعة وتفاصيل الماضي العريقة، كان محط التقاء الشرق بالغرب وأهم وجهات السفر في العالم للكثيريين، وفقاً لتصنيف صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2009.



وأضاف بوول عريس، رئيس نقابة أصحاب المطاعم المحلية "قمنا بإغلاق أكثر من 40% من المطاعم الجديدة التي لم تستطع أن تتحمل خسائرها". وأشار إلى أن العدد بصدد الزيادة في 2013 إذا لم يتم تقديم دعم حقيقي للقطاع.



وإستوضح تقرير "أرنست آند يونغ" أن نسبة إشغال الفنادق الفاخرة متوقفة بحوالي 56% خلال الأشهر الـ10 الماضية، أي بما يعادل 70% تقريباً عن الفترة المماثلة من عام 2010.