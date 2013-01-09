اليونان تعوّل على السياحة الدينية لدعم الاقتصاد آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

تؤكد وزارة السياحة اليونانية، قدرتها على استقطاب أعداد كبيرة من زوار الأماكن المقدسة، ولو دلّت أرقام الوزارة على أن نسبة 85 في المئة من زوار هذه الأماكن هم من داخل اليونان، وينتمون إلى الطبقة الوسطى التي لا تسافر عادة في أوقات الذروة السياحية.



وأظهرت تقديرات، أن السياحة الدينية تدرّ نحو 15 بليون يورو من 300 مليون سائح يجوبون أنحاء العالم بحثاً عن زيارة الأماكن الدينية المتنوعة. كما تعد السياحة الدينية أسرع فروع السياحة نمواً منذ العام 2007، وتثير هذه المعطيات شهية صناعة السياحة في اليونان للاستفادة من هذه المعطيات الضخمة، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.



وفي هذا الإطار، تتعاون الكنيسة اليونانية مع المكتب الرسمي السياحي التابع للفاتيكان في مجال السياحة الدينية وتبادل السياح الآتين لزيارة المعالم الدينية والأديرة في اليونان، وهو الاتفاق ذاته الذي توصلت إليه الكنيسة اليونانية مع دول مجاورة وصديقة مثل قبرص وبلغاريا ورومانيا وألبانيا، كما أن الفاتيكان وقع اتفاقاً مماثلاً مع البطريركية الأرثوذكسية في روسيا. ولا تزال الكنيسة اليونانية تؤكد اختلاف السياحة الدينية عن مثيلتها في أنحاء من العالم من جانبها الروحي، وهي تعتمد على أربع ركائز في هذه السياحة وهي إظهار الغنى الديني والتاريخي والحضاري لأماكن الزيارة ثم تنـمية الحسّ البيئي لدى الزوار.



وتعدّ الكنيسة خطة ترويج لهذه الأماكن، مثل إصدار أقراص مدمجة بلغات أوروبية تضم معلومات عنها، كوسيلة لتسهيل زيارة الأماكن الدينية، لتثبت أن اليونان ليست بلد الشمس المشرقة والشواطئ الجميلة وحسب، بل بلد الأماكن الدينية التي تستحق الزيارة. وتعرض الوزارة 300 موقع سياحي ديني في الشبكة الإلكترونية، بهدف التعرف إليها وإلى أماكن الإقامة المتوافرة قربها.



وأعلن الأكاديميان ديميتريس لاغوس وبانايوتا خريستويانيس في دراسة، أن السياحة الدينية «تستهدف زيارة أماكن دينية معينة مثل الأديرة والكنائس، ولها دوافع ثلاثة تتمثل بزيارة المكان ذاته لا سيما الأماكن الدينية ذات التاريخ الحافل بالأحداث. فيما تزور أعداد كبيرة من السياح معابد ذات مستوى متقدم من حيث فن البناء مثل كنيسة آياصوفيا في تركيا، وهذه الأماكن يزورها السياح بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. أما الدافع الثالث فهو الزيارة في المناسبات الدينية الكبرى مثل أعياد القديسين التي يُحتفل بها في جزر وكنائس مختلفة وتستمر نحو أسبوع أو أكثر.



وتطمح اليونان إلى جذب حوالى 17 مليون سائح هذه السنة، ما يترجم اقتصادياً بنحو 11 بليون يورو. وأملت بأن يكون للسياحة الدينية مساهمة مهمة في هذه الأرقام.