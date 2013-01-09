دناتا تطرح عروض يناير للعطلات آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

أعلنت دناتا عن طرح عروض جذابة على برامجها تتيح فرصاً أمام عملائها لاستكشاف عدد من أروع الوجهات السياحية.



وتتنوع البرامج بين العطلات المحلية إلى عروض الإقامة في فنادق خمس نجوم في أجمل الوجهات السياحية عبر الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والمحيط الهندي، وتناسب جميع الميزانيات والرغبات.



وتشمل هذه البرامج أيضاً تذاكر السفر (ذهاباً وعودة) وجميع الوجبات اليومية وغيرها من العروض الإضافية على البعض منها، مثل عرض الليالي المجانية وترقية درجة الغرف ومعالجات السبا المجانية وخدمات التنقل من وإلى المطار، على أن يتم الحجز قبل تاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2013. ويمكن الاستمتاع ببعض هذه العروض حتى مارس/آذار ولبعضها الآخر حتى أبريل/نيسان 2013.



وتشمل "عروض يناير" القيّمة من دناتا الفنادق والمنتجعات والوجهات التالية: فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا (خمس نجوم) - أبوظبي، وفندق ومنتجع شانغريلا بر الجصة (خمس نجوم)‬- مسقط، وسلطنة عمان فندق بيرا بالاس بإدارة جميرا (خمس نجوم) - اسطنبول، تركيا، وفندق ميليا (خمس نجوم)- برشلونة، إسبانيا، وفندق "إي إم" (خمس نجوم)- لندن، المملكة المتحدة، ومنتجع وسبا ألاماندا (أربع نجوم) - سيشيل، وفندق أيادا (خمس نجوم) - جزر المالديف، وفندق سوفيتيل سو (خمس نجوم) - مورشيوس، وفندق هيريتانس أهونجالا (خمس نجوم) - سيرلانكا، وفندق سوفيتيل سوكومفيت (خمس نجوم) - بانكوك، تايلند، وفندق برجايا تايمز سكوير (أربع نجوم) - كوالالمبور، ماليزيا.