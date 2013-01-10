مصر للطيران تقترض 57 مليون دولار لشراء طائرتي بوينغ آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

وافقت عدة بنوك مصرية على منح "مصر للطيران" قرضاً بقيمة 57 مليون دولار للمساهمة في شراء طائرتي بوينغ 737/800. ومن بين هذه البنوك "مصر" المرتب الرئيسى للقرض و"القاهرة" و"الشركة المصرفية العربية الدولية" و"عودة".



وحصلت الشركة القابضة لمصر للطيران في وقت سابق على قرض بقيمة 37 مليون دولار من الحكومة المصرية لتمويل شراء آخر طائرة بوينغ طراز 737/800 تسلمتها الشركة المصرية من شركة بوينغ الأمريكية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضى في إطار صفقة تضم 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت عليها في عام 2009.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"بنك القاهرة"، منير الزاهد، إن مصرفه انضم للتحالف المصرفي المرتب لتمويل قرض الشركة القابضة لمصر للطيران بحصة قدرها 15 مليون دولار بغرض المساهمة في تمويل شراء طائرتي بوينغ 737/800 في ضوء خطة الشركة لتحديث أسطولها.



وبالطائرتين الجديدتين يرتفع عدد الطائرات التي تمتلكها مصر للطيران من هذا الطراز إلى 21 طائرة تتسع الواحدة لعدد 160 راكباً، كما تعد الطائرتان من الطائرات متوسطة المدى والتي تعمل على خطوط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ما يساهم في تدعيم تلك الوجهات، وتوفير مزايا أكثر للمسافرين ليصل أسطول الشركة من كافة الطرازات نحو 80 طائرة.



وقال الزاهد إنه سيتم سداد قيمة القرض بالكامل على مدار خمس سنوات.



ومن جانبه، قال أيمن مختار، مدير عام قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة، إن انضمام البنك للتحالف المرتب لدعم قطاع الطيران يأتي ضمن مشاركته في تمويل مجموعة من القطاعات الحيوية بالدولة، ومنها قطاعات الاستثمار العقاري، والبتروكيماويات وغيرها.



وأشار مختار إلى أن بنك القاهرة يحرص على تنويع المحفظة الائتمانية للشركات وخاصة فى القطاعات الحيوية بالدولة والتي تسهم في خلق فرص عمل وتحريك صناعات أخرى مغذية لتلك المشروعات، حيث ساهم البنك في تمويل قطاع البتروكيماويات بقرض تم منحه للشركة المصرية لإنتاج الايثلين والبالغ قدره 1.5 مليار دولار، وبلغت حصة البنك في القرض 75 مليون دولار، إضافة إلى مشاركة البنك في تمويل قرض الشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين والبالغ قدره 235 مليون دولار بحصة قدرها 40 مليون دولار بهدف دعم مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.