افتتاح نزل بارجيل خامس فندق تراثي بإمارة دبي آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

تعتزم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إصدار تصنيف خاص للمنشآت الفندقية التراثية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية للمنشآت التاريخية التي تعبر عن تاريخ التراث المحلي لدولة الإمارات، بحسب ماجد المري مدير إدارة تصنيف الفنادق بالدائرة.



وقال المري عقب افتتاح "نزل بارجيل" بدبي أمس، والذي يعتبر خامس فندق تراثي بالإمارة، إن التصنيف الخاص بالمنشآت الفندقية التراثية والتاريخية بدبي هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يختص بالفنادق والنزل التي تقع ضمن مناطق تراثية وتاريخية، على أن تكون بالأساس مباني قديمة، مزودة بخدمات حديثة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.



وأوضح أن هذا النوع من الفنادق يأتي ضمن 18 فئة جديدة في تصنيف الفنادق بدبي، والتي تدخل حيز التنفيذ العام الجاري، بما في ذلك فئات الفنادق الصحراوية والبرية وفنادق المطارات، والشواطئ، وغيرها.



ولفت إلى أن فئة الفنادق التراثية تتضمن نوعين، هما فندق "تراثي تاريخي" والذي يتضمن معايير تراثية وضمن مجمع للمباني التاريخية، وآخر مسماه "فندق ذو طابع تراثي". وبين المري أن عدد المنشآت الفندقية من فئة "فندق تراثي تاريخي"، بلغ حالياً خمس منشآت، موزعة على مناطق الشندغة والفهيدي والأحمدية التراثية التاريخية، بينما هناك فندقان من النوع الثاني "فندق ذو طابع تراثي".



وأوضح أن تعريف الفندق التراثي، هو أن تكون المنشأة ذات طابع تراثي وتقع ضمن المباني المصنفة بأنها مبان تاريخية تراثية، من الجهات المختصة.