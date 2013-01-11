الوزير زعزوع السياحة المصرية تعبانة آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

أكد وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، أن إجمالي عدد السائحين الذين زاروا مصر عام 2012، بلغ 10.5 مليون سائح.



جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد المصري للغرف السياحية، مساء أمس الخميس، بمكتبة الأقصر العامة بحضور وزيري السياحة والآثار ومحافظي الأقصر وقنا وجنوب سيناء، وعدد من ممثلي الأحزاب.



وقال زعزوع إنه رغم هذا العدد، فإن السياحة في مصر "تعبانة"، على حد وصفه، مشيراً إلى أن أداء السياحة الشاطئية أفضل من "الثقافية"، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.



وأضاف نسبة الإشغال في البحر الأحمر وصلت إلى 74% وجنوب سيناء 60% والقاهرة 32%، وفي الأقصر وأسوان تراوحت بين 16 و17%، مشيراً إلى أن تلك الأرقام والنسب بالغة الدقة حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لورودها من قطاعات كالبنك المركزي والتعبئة والإحصاء.