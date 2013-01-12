أنانتارا تفتح فندقين جديدين في أبوظبي بـ2013 آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

قالت مجموعة "أنانتارا" للفنادق والمنتجعات، إنها ستفتح فندقين جديدين في جزيرة صير بني ياس في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الفنادق الثلاثة التي تديرها حالياً في أبوظبي حققت معدلات إشغال فاقت المستهدف خلال العام الماضي.



و قال المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق في فنادق ومنتجعات "أنانتارا" في الشرق الأوسط، ديفيد غارنر، إن المجموعة ستفتح فندقين جديدين في جزيرة صير بني ياس في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وإن الفندق الأول يحمل اسم اليم، والآخر اسم السهل.



وأوضح غارنر، على هامش افتتاح المجموعة، لأضخم جناح فندقي ملكي في أبوظبي، وذلك في فندق القرم الشرقي، أن المجموعة على وشك الانتهاء من الأعمال الإنشائية للفندقين، لافتا إلى أن الفندق الأول يضم ‬30 فيلا وشاليهاً، ويقع في الساحل الشرقي لجزيرة صير بني ياس، وسيتم افتتاحه في الربع الأول من العام الجاري، بينما يقام الثاني في متنزه الحياة البرية في الجزيرة، ويضم إجمالي العدد نفسه من الفيلات والشاليهات، وسيتم افتتاحه في الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".



وأشار إلى أن "الفنادق الثلاثة التي تديرها المجموعة حاليا في إمارة أبوظبي حققت معدلات إشغال جيدة بشكل فاق المستهدف، خلال العام الماضي ، على الرغم من انخفاض اسعار الغرف الفندقية بشكل طفيف، نظرا لكثرة عدد الفنادق التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية".



وأوضح أن ‬70٪ من نزلاء فنادق "أنانتارا" في الإمارات يندرجون تحت سياحة الترفيه، و‬30٪ من النزلاء من المسؤولين ورجال الأعمال الذين ينتمون لسياحة الاعمال والمعارض والمؤتمرات.



وذكر أن "المجموعة تبحث عن فرص استثمارية مناسبة في دبي ومناطق اخرى في الدولة ومنطقة الشرق الاوسط، وانها ستعلن قبل نهاية الشهر الجاري عن مشروعات جديدة في المنطقة»، لافتا إلى أن «فنادق انانتارا في أبوظبي تتميز بتنوع مقاصدها السياحية، بين مقاصد موجودة داخل المدينة وفي الصحراء وفي الجزر".



وتوقع أن يجتذب الجناح الملكي الذي تم افتتاحه، أول من أمس، باسم "رويال مانغروفز ريزيدنس" في فندق القرم الشرقي عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال والاستثمار، حيث يضم مجموعة من التسهيلات الفريدة التي تضيف مفهوماً جديداً للتجربة الفندقية في فنادق الخمس نجوم.



ومن جانبه، قال مدير فندق وسبا القرم الشرقي، نعمة درويش: "إن الجناح الملكي مصمّم على شكل (دوبلكس)، وتبلغ مساحته ‬2455 متراً مربعاً، وهو الجناح الوحيد الذي يمكن تعديل مساحته من ثلاث إلى ‬10 غرف نوم متلاصقة بأسرة ضخمة، وذلك بحسب متطلّبات الضيف، ويمتاز الجناح أيضاً بشرفات على طول الغرف وباب خاص بكل غرفة من الرواق".



واوضح ان "سعر الجناح يبدأ من ‬55 ألف درهم في الليلة الواحدة، وهو يشكّل عنواناً فريداً للإقامة الفارهة، كما يشكل خياراً مثالياً في الترف والرقي لكبار الشخصيات والمشاهير الذين يبحثون عن أعلى مستويات الفخامة والمميّزات الحصرية".



وقال: "يوجد حوض سباحة خاص بالجناح الملكي، وتم تزويد الجناح بحديقة على السطح مع أسرة للتشميس تطل على أشجار القرم ومنطقة للشواء تلبي أرفع الأذواق، ويوجد مدخل ومصعد خاص لتحقيق أقصى درجات الخصوصية بمساحة مستقلّة للمعيشة، ومكتب ومطبخ صغير، ومنطقة استرخاء مشتركة، واحواض استحمام ضخمة مستقلّة على الشرفة تطل على مشاهد خلابة لأشجار القرم، إضافة إلى النظام الترفيهي الذي يغطي الطابقين، والشيف الخاص، ورئيس الخدم الموجود بشكل دائم، وخدمة الليموزين المجهزة بالإنترنت اللاسلكي".



وأشار درويش الى ان الجناح الملكي يعتبر إضافة مهمة إلى سوق الضيافة الفخمة في الشرق الأوسط وبالذات في أبوظبي التي تركز على اجتذاب السياحة الفاخرة وسياحة رجال الاعمال، مشيرا إلى انه بافتتاح الجناح الملكي في فندق القرم الشرقي يكون عدد الغرف الإجمالي في فندق القرم الشرقي قد بلغ ‬222 غرفة. يشار الى ان فندق وسبا القرم الشرقي يشكّل ثالث مشروعات «أنانتارا» في الإمارات، التي تضمّ حالياً قصر السراب بإدارة «أنانتارا»، ويقع في صحراء ليوا الأسطورية في الربع الخالي، ومنتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة «أنانتارا» على جزيرة صير بني ياس، وقامت شركة التطوير والاستثمار السياحي بتطوير جميع تلك المشروعات.