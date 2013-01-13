إشغال مرتفع لفنادق دبي خلال مهرجان التسوق آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

ترتفع نسب إشغال الفنادق خلال مهرجان دبي للتسوق الذي انطلقت فعالياته 3 يناير الحالي، بحسب عدد من مدراء الفنادق في دبي، الذين أكدوا أن المهرجان دبي أصبح موسماً سياحياً خاصاً ترتفع فيه نسبة إشغال الفنادق بشكل واضح لتصل في بعض الأحيان إلى 100%.



وتوقع هؤلاء أن تشهد فنادق دبي ارتفاعاً كبيراً في نسب الإشغال خلال مهرجان دبي للتسوق 2013، الذي ينظم خلال الفترة بين 3 يناير و3 فبراير، كما هو الحال خلال الدورات الماضية من المهرجان.



وأكد كرستيان بيرتل، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في دبي والشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا في مجموعة الجميرا للفنادق، أن فنادق المجموعة في دبي أعدت لنزلائها عروضاً خاصة خلال الفترة المقبلة تشمل تخفيضا بنسبة 10% على الأسعار مع وجبة الإفطار والدخول المجاني إلى حديقة الألعاب المائية ووايلد وادي. وقال "يتلاءم هذا العرض مع ضيوف دبي من دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين الإماراتيين والمقيمين الذين يرغبون في قضاء إجازة قصيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية.



وتوقع بيرتل أن ترتفع نسبة الإشغال خلال هذه الفترة في الفنادق التسعة التابعة للمجموعة في دبي، حيث يتزامن مهرجان دبي للتسوق مع العطلة الدراسية في دول مجلس التعاون، لذا نتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 90% بزيادة 4,5% مقارنة بالعام الماضي.



بدوره، قال توماس تابكن، نائب الرئيس الإقليمي لروتانا في دبي والإمارات الشمالية "شهدت فنادقنا ارتفاعاً كبيراً في نسبة الإشغال خلال مهرجان دبي للتسوق 2012، ونتوقع أن يشهد الموسم الحالي للمهرجان في 2013 ارتفاعاً مماثلاً في نسبة الإشغال. وتقدم فنادقنا عرضاً ترويجياً مماثلاً لعروض كل عام، والتي بدأناها بتقديم العروض الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي".



وأشار تابكن إلى أن مهرجان دبي للتسوق يلعب دوراً كبيراً في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والترفيه منذ دورته الأولى، وهو وسيلة فعالة للجذب السياحي لقضاء عطلة جيدة في دبي، حيث يمكن الاستمتاع بالعديد من الفعاليات والعروض الترويجية والإقامة في واحد من الفنادق الكثيرة الموجودة في الإمارة والتي تعتبر من بين الأفضل في العالم.



وأضاف "تتوقع الفنادق الـ 15 التابعة لروتانا في دبي أن يجذب مهرجان دبي للتسوق 2013 المزيد من الزوار، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدنا زيادة تقدر بنسبة 25% في أعداد الزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخص ليجي خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 10% خلال العام 2013".