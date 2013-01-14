مستثمر مصري يدرس تأسيس شركات سياحة سويدية آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

أكد المهندس قدري النجار، رئيس شركة سويدش كونكشنز، أهمية تأسيس شركات سياحة سويدية للتصدي لاحتكارات شركات السياحة الروسية والتركية التي تحتكر السياحة الوافدة لمصر، بحيث تصبح هذه الشركات هي المصدرة للسائحين، ولا تعتمد على شركات وسيطة من شأنها التحكم في الأسعار والسياحة ككل.



وأضاف النجار خلال المؤتمر الثاني للاستثمار والسياحة المصري السويدي والذي نظمته شركة سويدش كونكشنز بحضور محافظ مدينة أودفالا السويدية، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أهم الأساسيات التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة القادمة، لافتاً إلى أن مصر فيها من الموارد والإمكانيات وكافة المقومات التي تساعد على استثمار سليم واقتصاد قوي، مؤكداً أن هذا لن يتم إلا بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".



وتناول المؤتمر مناقشة مشروع قلعة توميليلا الجاري العمل والتجهيز فيه حالياً لتحويله إلى معرض دائم للمنتجات المصرية بالسويد، ومن المقرر افتتاح هذا المعرض في شهر إبريل القادم ليكون للمصريين تواجد فعلي وهام خلال الفترة القادمة ليس فقط بمدينة توميليلا بل في قلب أوروبا والسويد.



من جانبه، قال عصام النجار، محافظ أودفالا بالسويد، إن التسويق للسياحة عبر الإنترنت من أهم الركائز التي يمكن الاستفادة منها على هذا المستوى، فالسويد على الرغم من أنها لا تعتبر بلداً سياحياً لكنها استطاعت أن تجعل من شركات السياحة بها أولى الشركات على مستوى العالم وذلك لما تقدمه من خدمات تأمينية للسائحين.