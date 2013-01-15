مصر تقرر إعادة الهيكلة المالية لشركات قطاع الطيران آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: الغردقة - أ ش أ

أكد وزير الطيران المدني المصري، اللواء وائل المعداوي، أن أول القرارات التي اتخذها بعد توليه المنصب، هو تشكيل لجنة من الماليين المحترفين لإعادة الهيكلة المالية لشركات قطاع الطيران، وذلك لتجنب الخسائر التي تحدث في القطاع نظراً للظروف السياسية التي تمر بها مصر.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة وشركات الطيران ورجال الصحافة والإعلام عقب إجراء تجربة الطوارئ بمطار الغردقة أمس الاثنين.



وأضاف المعداوي أنه سيجتمع غداً مع وزير السياحة هشام زعزوع لبحث تنشيط حركة السياحة خاصة في جنوب مصر.



وعن وضع عدد من شركات الطيران التابعة للوزارة، قال المعداوي، إن هناك شركات مثل شركة "سمارت" و"اير كايرو"، وهي شركات استثمارية لها وضع مستقل ولا يمكن دمجها مع شركة مصر للطيران، ولكن نبحث تنشيط عمل هذه الشركات، حيث إنها تمر بفترة ركود، كونها قائمة على خدمات رجال الأعمال والرحلات الخاصة، وهذه الرحلات تأثرت بعد أحداث الثورة.



وحول تأجير الصالة 4 بمطار القاهرة، أوضح الوزير أن هناك عرضاً تقدمت له 6 جهات مختلفة، وفقاً لشروط حددتها إدارة المطار، وسيتم بحث هذه العروض قريباً لتحديد اسم الجهة التي حازت على تأجير الصالة.



وكان وزير الطيران المدني، اللواء مهندس وائل المعداوي ومحافظ البحر الأحمر اللواء محمد كامل، قد شهدا تجربة حية للطوارئ بمطار الغردقة بالإبلاغ عن وجود جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة والتعامل معها فور تلقي البلاغ في زمن قياسي لإبراز كفاءة الأجهزة ونظم الحماية والأمن والأمان بالمطارات المصرية.