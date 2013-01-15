200 مليون ريال عوائد سياحة مكة خارج الحج والعمرة آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أكد رئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، فهد الوذيناني، أن عوائد السياحة في مكة المكرمة في غير موسمي الحج والعمرة تصل إلى 200 مليون ريال سنوياً.



وقال الوذيناني خلال اجتماع اللجنة السياحية لوضع التصور العام للاحتفال بيوم الإرشاد السياحي العالمي الذي يوافق 21 فبراير/شباط المقبل بحضور مدير فرع هيئة السياحة والآثار بمكة المكرمة عبدالله السواط وثمانية مرشدين مرخص لهم وممثلين لتسع شركات متخصصة في التشغيل السياحي، إن اللجنة ستعمل على توفير خبير سياحي لعقد دورات احترافية للمرشدين لصقل مهاراتهم ولإثراء ملكاتهم السياحية مع إطلاق أول مؤسسة سعودية تجمع المرشدين السعوديين في المملكة تحت اسم "المرشد السعودي"، مشيراً إلى وجود 32 شركة متخصصة في التنظيم السياحي بمكة المكرمة، في حين أن الحاجة تصل إلى 100 شركة، وفقاً لصحيفة "المدينة".



وأضاف: "خلص الوذيناني إلى أن حجم العائدات المتوقع من التنظيم والتشغيل والإرشاد السياحي للمواطنين والمقيمين فقط يفوق 200 مليون ريال بمكة المكرمة وفي غير مواسم الحج ورمضان المبارك، ولم تستثمر بعد بالشكل الأمثل".



وأشار إلى أن من أبرز الفعاليات التي ستواكب المناسبة العالمية إطلاق أول مؤسسة سعودية متخصصة في الإرشاد السياحي تجمع المرشدين السعوديين في المملكة والمرخص لهم من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار.



من جهته، قال عبدالله السواط، مدير مكتب هيئة السياحة والآثار بمكة المكرمة، إن هنالك فعاليات سياحية ومعارض تقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، منها فعاليات الزي الإسلامي ومعرض الحرف اليدوية التقليدية والتي سوف تنظم في شهر جماد الأولى، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة سوف تستغل هذه المناسبة العالمية لتعريف المواطنين بأهمية المحافظة على الآثار.