الإمارات تفرض رسوم 5 دراهم على كل مسافر قادم جواً آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي قرارا بشأن فرض رسم استعلام مبكر عن المسافرين القادمين عبر المنافذ الجوية.



ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2012، فإنه سيتم فرض رسم يسمى "الاستعلام المبكر عن المسافرين" بقيمة 5 دراهم على كل مسافر قادم للدولة عبر المنافذ الجوية.



ومن المنتظر أن يعمل بالقرار اعتبارا من الاول من شهر ابريل المقبل.



واستثنى القرار المنشور في العدد الاخير للجريدة الرسمية من الخضوع للرسم كل من الاطفال الذين لا تتعدى اعمارهم السنتين وطاقم أفراد الطائرات والمسافرين الذين لا تكون دولة الامارات العربية المتحدة هى وجهتهم الرئيسية "ركاب الترانزيت" خلال 12 ساعة من الوصول.



وأشار القرار الى تحصيل الرسم المقرر عن كل مسافر قادم للإمارات عبر المنافذ الجوية عند إصدار تذكرة السفر بغض النظر عن مكان شراء أو إصدار تلك التذكرة .



ودعا القرار وزارة المالية لإخطار المطارات المحلية بموعد تنفيذ هذا القرار وعلى المطارات إخطار كافة شركات الطيران ووكالات السفر وأية جهات أخرى لها علاقة بتنفيذه.



وتتولى وزارة المالية تحصيل الرسم مباشرة أو من خلال أطراف أخرى وفقا للآلية التي يحددها وزير المالية وتؤول إيرادات الرسم الى الخزانة العامة للدولة.



وأوضح القرار ان وزارة المالية تعين مراقبين ماليين من داخل الوزارة او من خارجها للتحقق من تحصيل الرسم المنصوص عليه في القرار.