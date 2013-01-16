مصر زعزوع يلتقي وفد اليونسكو لدعم السياحة آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

التقى وزير السياحة المصري هشام زعزوع بوفد منظمة اليونسكو لبحث سبل تنمية مناطق التراث الطبيعي ودعم التعاون بين قطاعي السياحة والطاقة، من أجل دفع مساهمة السياحة في تحقيق الاستدامة، حيث إنها تقف في مقدمة أحدث المبادرات الابتكارية للطاقة المستدامة.



وأشار الوزير إلى أن مهرجان البلح المقام بمحافظة الوادي الجديد حاليا يأتي بدعم من مؤسسة موارد للتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة اليونسكو والسيدة يولا يياكرباكو للاستثمارات السياحية المستدامة بأوروبا والذي يحضره العديد من الشخصيات المهمة في مجالات السياحة من أوروبا، ورجال أعمال من المهتمين بالسياحة المستدامة، وفقاً لصحيفة "الوفد" المصرية.



وأضاف زعزوع أن هذا المهرجان يهدف لتطوير السياحة البيئية والمحميات والصناعات الإبداعية لذلك اختير مهرجان البلح ومحافظة الوادي الجديد والتي تزخر بالمحميات الطبيعية، وأنه تم الاتفاق أن تقوم محافظة الوادي الجديد بمد المؤتمر لفرقة للفنون الشعبية من الوادي ومعرض للمنتجات البدوية والحرفية والمنتج المتميز من البلح.



وأوضح أن هناك أنماطا سياحية في مصر تطبق بالفعل أسس الطاقة المستدامة فهناك السياحة الخضراء حيث إننا لدينا 55 فندقا مطابقة لمعايير الفنادق الخضراء، وأنه خلال بورصة برلين القادمة ستكون هناك فرصة لإبراز منتجنا السياحي المطابق لأسس الطاقة المستدامة.



وأضاف أننا اتخذنا حزمة من الإجراءات الداعمة لاستعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية وبالتالي ضخ استثمارات جديدة في السوق المصيةر فبالتنسيق مع وزارة الطيران تمت زيادة عدد خطوط الطيران الوافد إلى مصر ومن ثم زيادة الطاقة الناقلة للسائحين من تركيا والصين واليابان كما اتخذنا خطوات حثيثة من أجل النهوض بمستوى البنية السياحية المصرية.