35 مليار دولار عائدات السياحة الأردنية في 2012 آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

حقق قطاع السياحة الأردني، عائدات بلغت 3.5 مليار دولار في العام 2012، بزيادة أكثر من 15% عن العام 2011 الذي بلغت فيه ثلاثة مليارات دولار، بنسبة 15.3%، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني نشرت الأربعاء.



ووفقاً لصحيفة "الرؤية" الإماراتية، اعتبر "المركزي" أن "الارتفاع الملحوظ في الدخل السياحي يعود إلى زيادة أعداد زوار المملكة، لا سيما من دول الخليج العربي وبقية الدول العربية".



وكان دخل الأردن السياحي تجاوز نهاية مايو/أيار الماضي 981 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، مرتفعاً 15.6% عما سجله خلال الفترة نفسها عام 2011 حين بلغ نحو 1.1 مليار دولار.



وأدت الثورات في عدد من الدول العربية إلى انخفاض عائدات السياحة في الأردن نحو 16% عام 2011 بعدما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار في 2010.



وكانت وزارة السياحة الأردنية أكدت أخيراً أن قطاع السياحة في المملكة بدأ مرحلة التعافي بعد الأزمة التي خلفها التحول العربي على منطقة الشرق الأوسط.



ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه 6.8 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحته، إلى حد كبير، على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.



وفي الأردن عشرات المواقع السياحية، لا سيما مدينة البتراء الأثرية (جنوب)، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، والبحر الميت (غرب) الذي يعد أخفض بقعة على وجه الأرض، إضافة إلى مدينة جرش الأثرية (شمال) وغيرها.