ولاية بورصة التركية تجذب 50 ألف سائح سعودي آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

قال حاكم ولاية بورصة التركية، شهاب الدين هارقوت، إن 50 ألف سائح سعودي دخلوا مدينة بورصة خلال الإجازة الحالية، فيما ينفق السياح العرب أكثر من الأوروبيين بستة أضعاف، وهو ما يجعل السياح العرب فئة مستهدفة من قبل الجهات السياحية في بورصة.







وأضاف شهاب الدين أن ولاية بورصة تتجه لتنفيذ مشروع استثماري سياحي كبير من شأنه توفير الفرص للمستثمرين السعوديين والعرب، ويشمل بناء مدينة للسياحة العلاجية بواسطة المياه الطبيعية، حيث سيتم تمديد هذه المياه الساخنة إلى 23 فندقاً، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.



وقال إن الفئة العمرية التي تفوق السبعين في العالم يقدر عددها، وفقاً لإحصائيات حديثة، بمليار نسمة وهم في حاجة إلى مثل هذا النوع من العلاج الطبيعي، مشيراً إلى عزم الحكومة التركية على استخراج المياه الساخنة وتحويلها كجهة سياحية واستثمار حقيقي يضاهي التجارب الدولية ويوفر للسياح العرب الوقت والمال.



وأشار إلى الانتهاء من تجديد 3 آبار جديدة من المياه الساخنة، وحفر 11 بئراً جديدة وما زالت الولاية تبحث عن مواقع جديدة لاستخراج هذه المياه، فيما يقدر حجم التدفق اليومي لهذا النوع العلاجي من المياه 300 متر مكعب في الثانية، فيما سيتم رفع الكمية إلى 500 متر مكعب في الثانية.