مصر مشروع إعمار مراسي سيجذب 5 ملايين سائح آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: القاهرة - خالد حسني

توقع السكرتير العام لمحافظة مطروح الساحلية في مصر، اللواء يعقوب إمام، أن يجذب مشروع إعمار مراسي التابع لشركة إعمار الإماراتية 5 ملايين سائح لمحافظة مطروح.







وأضاف اللواء "إمام" لـ "العربية نت" أن المشروع الذي تقيمه شركة إعمار في محافظة مطروح يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية في المحافظة، لافتاً إلى أن "إعمار مراسي" المقرر إنشاؤه بمنطقة الساحل الشمالي سوف يجذب نحو 5 ملايين سائح أجنبي للمحافظة، أي ما يوازي ثلث السياحة الوافدة لمصر، وسوف يضاهي الفنادق العالمية في إسبانيا والإمارات والمغرب.



ولفت إمام إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 10 مليارات جنيه، توزاي نحو 1.5 مليار دولار، لإنشاء 73 ألف غرفة وجناح سياحي.



وأوضح أن السياحة الإيطالية تستحوذ على نحو 90%، من إجمالي السياحة الأجنبية الوافدة للمحافظة، هذا بالإضافة إلى بدء توافد السياحة العربية، وخاصة من الكويت والسعودية والإمارات.



وأشار إمام إلى أن نسبة الإشغال الفندقي رغم أنها لا تتجاوز 60%، لكن حركة السياحة الوافدة زادت بنسبة 65%، مقارنة بما تحقق خلال العام السابق، كما ارتفع عدد الليالي السياحية خلال العام الماضي بنسبة 258%.