السعودية تحتاج 35 طائرة في 5 سنوات لاستيعاب 19 مليون راكب آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

قدرت "المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية" احتياجاتها من الطائرات خلال السنوات الخمس المقبلة بـ35 طائرة في ظل توقعات المؤسسة بأن يصل عدد ركابها بين الرحلات الداخلية في مدن المملكة خلال العام 2018 إلى أكثر من 19 مليون راكب.



وأكدت مصادر رسميه لصحيفة "عكاظ" أن عدد الطائرات المخصصة للنقل الجوي والذي يبلغ 49 طائرة، لن يفي بتغطيات متطلبات نقل الركاب للمرحلة المقبلة، ما يتطلب شراء طائرات إضافية لزيادة أسطولها الجوي لتتمكن من زيادة أعداد الرحلات الداخلية، وبالتالي ارتفاع السعة المقعدية المتاحة للركاب لمواجهة الاحتياجات المتوقعة في نقل الركاب بين مدن المملكة.



وأوضح المصدر أن المؤسسة، وحسب وضعها المالي، لا تستطيع شراء العدد المطلوب من الطائرات لمواجهة متطلبات التشغيل الذاتي والتي تقدر تكلفتها بـ12 مليار ريال، وأنها بحاجة إلى دعم حكومي لتحسين أدائها التشغيلي، وتطوير خدماتها من خلال إضافة طائرات جديدة، وطالبت المؤسسة بتسوية المستحقات الدائنة والمدينة بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى، والتعامل مستقبلاً مع هذه الجهات وفق التعاملات الحسابية التجارية، على أن يتم التحصيل المالي لهذه الحسابات أولاً بأول، وخلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ الاستحقاق، حيث إن التأخير في تسوية الحسابات قد يؤدي إلى تأخير استكمال مشروع الخصخصة، ويقلل من إقبال المستثمرين على المشاركة في تخصيص قطاعاتها المختلفة.



وعلمت "عكاظ"، أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، أيدت تقرير المؤسسة، وقدمت ثلاث توصيات تمهيداً للتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة، وهي إنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها المؤسسة من جراء انخفاض أسعار التذاكر الداخليه، وكذلك التذاكر المخفضة حيث يتسنى لها الانتهاء من برنامج الخصخصة، وفقاً للجدول الزمني المحدد، وتوفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة من تحديث أسطولها، وتوفير طائرات إضافية لتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجال النقل الداخلي والدولي. وكذلك تسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة، أو أي آليه يتم الاتفاق عليها.