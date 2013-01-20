مستشار سياحي مصري محاولات لجذب السائح الهندي إلى مصر آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

أكد المستشار الدكتور عادل المصري رئيس المكتب السياحي المصري بالهند على أهمية السوق الهندي بالنسبة للسياحة الوافدة لمصر من آسيا، لأنها تعد من الأسواق الواعدة نظرا لارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية التي تنافس الدول الأوروبية والآسيوية والذي انعكس على زيادة الدخول.



وقال الدكتور عادل المصري اليوم، إن خطة التنشيط السياحي للمكتب السياحي المصري الذي يتولى الإشراف على عدة دول آسيوية بجانب الهند، وهي ماليزيا تايلاند وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين تتنوع طبقا لاختلاف الأسواق.



وأضاف المصري، أن الخطة ترتكز على عنصرين هما الإعلام ووكالات السفر والسياحة، حيث يقوم المكتب بالترويج للسياحة في الإعلام الجماهيري والمهني الذي يشمل الصحف والمجالات المتخصصة في السياحة والسفر في حين يتعاون مع الشركات السياحة التي تقوم ببيع المنتج السياحي المصري ووكالات السفر والسياحة التي تقوم بإعداد الكتالوجات السياحية، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".



وأوضح المستشار السياحي، أن المكتب السياحي المصري يولى اهتماما خاصا بتكثيف الاتصالات مع متخذي صنع القرار، من بينها الاتحادات مثل اتحادات وكالات السفر الهندية.



وقال عادل المصري، إن المكتب السياحي يقوم بدعم وكالات السفر والسياحة من خلال تقديم الدعم المالي بالاشتراك في الحملات الترويجية المشتركة والتكثيف من البرامج التدريبية لمندوبي المبيعات من خلال التعاون مع كبرى منظمي البرامج مثل "توماس كوك" و"كوس آند كينجز"، حيث يتم اختيار 20 مندوبا سياحيا من 5 إلى 8 ولايات هندية للتدريب على تسويق المنتج السياحي المصري.



وأضاف أن خطة المكتب تهتم بسياحة الرحلات التعريفية لمنظمي البرامج لزيارة مصر في أوقات الأزمات للوقوف على الحالة الحقيقة ثم دعوة منظمي البرامج الجدد، فضلا عن عمل استطلاع للرأي للشركات التي تدرج مصر في برامجها ما بين 3 إلى 6 أشهر بهدف تشجيعها على السياحة المصرية.



وأما عن السوق الهندية، أشار المصري إلى أن المكتب يستهدف ثلاث شرائح سنية هي الشباب حيث يتم تشجيعهم على سياحة البحر الأحمر والغوص والمغامرات، بينما يعمل المكتب على جذب الهنود من متوسطي الأعمار لسياحة الثقافة والتسوق؛ لأن السائح الهندي في العموم ينفق 60 في المائة من ميزانيته على التسوق.



أما الشريحة الثالثة فهي كبار السن فيتم الترويج للسياحة الدينية للمسلمين والمسيحيين والآخرين المهتمين بزيارة الأماكن الدينية بمصر.



وقال المصري، إن المكتب يعتمد في تنشيط السياحة على الحملة الترويجية التي تنفذها الوزارة من خلال مناقصة دولية لاختيار الشركة للقيام بالحملة الترويجية لمصر والتي تشتمل على ثلاثة عناصر الحملة وهى: توقيت إطلاق الحملة والوسائل الدعائية، وشعار الحملة لإبراز تفرد الحضارة المصرية التي تعد أولى الحضارات على وجه الأرض.