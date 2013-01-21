طيران الإمارات تروّج لاستضافة دبي إكسبو 2020 آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستسخر كامل أسطولها من طائرات «إيرباص إيه ‬380» لدعم جهود دبي، لاستضافة معرض «إكسبو العالمي ‬2020»، لافتة إلى أنها ستضع ملصقات عملاقة على طائراتها من هذا الطراز لترويج وتعزيز حملة دبي لاستضافة الحدث.



في سياق آخر، أوضحت «طيران الإمارات» في بيان ثان، صدر عنها أمس، أنها ستبدأ تشغيل طائرة من طراز «بوينغ ‬777 ـ ‬300 إي آر» إلى تنزانيا اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، موفرة بذلك زيادة في السعة المقعدية المتاحة حالياً بنسبة ‬40٪.



من جانب آخر، أشارت الناقلة في بيان ثالث، إلى أنها تعتزم تشغيل طائرة «إيرباص إيه ‬380» إلى موريشيوس للمرة الأولى ولرحلة واحدة، مشاركة منها في احتفالات عيد الاستقلال الـ‬45 للجمهورية خلال مارس المقبل، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".



وتفصيلاً، أعلنت «طيران الإمارات» عن تسخير كامل أسطولها من طائرات «إيرباص إيه ‬380» لدعم جهود دبي لاستضافة معرض «إكسبو العالمي ‬2020».



وستضع الناقلة ملصقات عملاقة على طائراتها من هذا الطراز لترويج وتعزيز حملة دبي، لاستضافة الحدث بعد سبع سنوات من الآن.



وأصبحت بكين أول وجهة تستقبل أول طائرة «إيه ‬380» تحمل شعار «إكسبو ‬2020، دبي الإمارات العربية المتحدة، مدينة مرشحة»، إذ غادرت الرحلة «ئي كيه ‬306» مطار دبي الدولي صباح الخميس الماضي إلى العاصمة الصينية، وسيتم وضع هذا الشعار على بقية طائرات «إيرباص إيه ‬380» في أسطول «طيران الإمارات»، وعددها الآن ‬31 طائرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتخدم هذه الطائرات العملاقة حالياً ‬21 محطة عبر العالم أحدثها سنغافورة وموسكو.



ويستقطب معرض «إكسبو الدولي»، الذي يقام مرة كل خمس سنوات، ملايين الزوار، وكانت آخر مدينة استضافته هي «يوسو» في كوريا الجنوبية، وسيكون نجاح دبي في استضافة المعرض أول مرة يقام فيها في منطقة الشرق الأوسط، وستكون «طيران الإمارات» شريكاً رئيساً للحدث.



وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «تمثل طائرات (إيرباص إيه ‬380) التابعة لـ(طيران الإمارات) رمزاً قوياً، وتعكس صورة عن النمو الاقتصادي، وتقدم منشآت ومرافق البنية الأساسية المتطورة التي نجحت دبي في إنجازها، وتشغل الناقلة أكبر أسطول من هذه الطائرات العملاقة المتطورة، التي تلقى اهتماماً كبيراً أينما ذهبت، ما يعد أداة إضافة قوية لتعزيز مسعى دبي».



وتتنافس دبي على استضافة المعرض مع أربع مدن أخرى هي: أيوتايا في تايلاند، وإيكاترنبرغ في روسيا، وأزمير في تركيا، ومدينة ساو باولو البرازيلية، وسيعلن عن المدينة الفائزة في نوفمبر ‬2013 نتيجة تصويت ‬161 دولة عضواً في المكتب الدولي للمعارض، الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له.