تركيا تكشف عن خطة لبناء أكبر مطار في العالم آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: انقرة - (رويترز)

كشفت تركيا يوم الأربعاء عن خطة لبناء ما تقول إنه أكبر مطار في العالم ستبلغ طاقته الاستيعابية عند اكتماله 150 مليون راكب سنويا في مشروع من المتوقع أن يتكلف أكثر من 7 مليارات يورو (9.3 مليار دولار).



وقال وزير النقل بينالي يلدريم إن باب تقديم العروض لبناء المطار الذي سيقام في اسطنبول وسيضم ستة مدارج للطائرات سيغلق في الثالث من مايو/أيار. ولم يتضح الموعد الذي سيمنح فيه العقد.



وسيضيف المطار طاقة حيوية في المنطقة ويعزز دور اسطنبول وهي مركز عمليات شركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية التركية.



وقال يلدريم في مؤتمر صحافي في أنقرة "سيكون المطار الجديد هو الأضخم في العالم من حيث عدد الركاب... تقديراتنا أن المشروع بأكمله سيُكلف أكثر من 7 مليارات يورو مع استبعاد تكاليف التمويل".



وأضاف أن العطاء سيكون لعقد إيجار مدته 25 عاما في مشروع من أربع مراحل بطاقة سنوية 90 مليون راكب مخططة للمرحلة الأولى.



ومضى قائلا "الطاقة السنوية النهائية للمطار ستكون 150 مليون راكب. والمرحلة الأولى ستصبح قيد التشغيل في 2017".