كوين ماري 2 ترسو للمرة الأولى بميناء زايد الثلاثاء المقبل

تصل السفينة السياحية العملاقة «كوين ماري 2»، المملوكة لشركة «كونارد»، يوم الثلاثاء القادم إلى ميناء زايد، في أولى رحلاتها إلى العاصمة الإماراتية، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وحلت السفينة السياحية العملاقة «كوين ماري 2»، والتي تبلغ قيمتها 3٫2 مليار درهم «880 مليون دولار»، بديلة للسفينة السياحية الشهيرة «كوين اليزابيث 2» بعد أن دخلت الخدمة عام 2004.

وستمضي السفينة يوماً واحداً في أبوظبي قبل معاودة إبحارها إلى ميناء كوشين الهندي، حيث ستحمل نحو 2620 مسافراً إلى العاصمة الإماراتية، ما يدعم طموحات قطاع السياحة في الإمارة الرامية إلى استقطاب 180 ألف زائر على متن السفن السياحية خلال الموسم الحالي، وتحقيق نمو قدره 39% في الموسم 2014 - 2015.



وأشارت نوره الظاهري، مدير تطوير المنتج السياحي الترفيهي في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إلى أن استقطاب عابرة محيطات عملاقة بمكانة «كوين ماري 2» يعكس مكانة أبوظبي المرموقة كوجهة عالمية مفضلة للسفن السياحية.



وقالت في البيان الصحفي «تحرص شركة «كونارد» على اختيار أفضل الوجهات لبرامج سفنها حول العالم، ونرى أن ثقتها في وجهتنا السياحية ستحفز المزيد من مشغلي السفن على إضافة أبوظبي إلى برامج جولاتهم».



وتبحر «كوين ماري 2» إلى أبوظبي ضمن رحلتها حول العالم لعام 2013، التي تستمر لمدة 106 أيام، وبدأت من ساوث هامبتون بالمملكة المتحدة، وعبرت البحر المتوسط والأحمر والمحيط الهندي باتجاه الشرق الأقصى والصين واستراليا ونيوزيلندا، ثم موريشوس في طريقها نحو جنوب أفريقيا، قبل العودة إلى ساوث هامبتون، استعداداً لعبور المحيط الأطلنطي.



وقال جورج فارغيس، مدير عام العمليات التجارية في «مجموعة ريس حسن سعدي»، الوكيل الملاحي لشركة «كونارد»: أمضينا ثلاث سنوات في مفاوضات مستمرة لضمان إدراج أبوظبي في جولة «كوين ماري 2» التي تُصنَّف كأحد أفخم السفن السياحية، وتحمل على متنها صفوة الضيوف الذين يتطلعون للحصول على أرقى الخدمات وأفضل البرامج والجولات السياحية، وهو ما توفره أبوظبي.



ويتوقع أن تحظى المعالم الثقافية والتراثية في أبوظبي باهتمام خاص من ضيوف «كوين ماري 2».



وقال ايه آر جوري، مدير عام أول في «أورينت تورز»، وكيل الجولات البرية لشركة «كونارد»: يبدي عملاء «كونارد» اهتماماً بالتاريخ والثقافة، ونتوقع مستويات إقبال مرتفعة على الجولات السياحية في أبوظبي، لا سيما إلى مدينة العين وجامع الشيخ زايد الكبير.



وأضاف «أظهرت مؤشرات الحجز المبكر توجه الأنظار كذلك إلى المشاريع الجديدة في جزيرتي السعديات وياس، ونتوقع تمضيتهم يوماً ممتعاً في أبوظبي». ويحظى ضيوف السفينة، التي يبلغ طولها 345 متراً ووزنها 150 ألف طن، بإرث عريق من الضيافة والخدمات الفاخرة.



وتضم السفينة 1310 أجنحة وغرف، 955 منها مزودة بشرفات، وتنفرد بلمسات من الفخامة والرفاهية منها قاعة استقبال وحفلات من ستة طوابق ومسرح يتسع لما يزيد على 1000 ضيف، وسبا وسينما وقاعة للمؤتمرات و15 مطعماً.



وتعتبر «كوين ماري 2» أكبر عابرة للمحيطات في العالم، والوحيدة التي تبحر بصورة دورية بين ساوث هامبتون ونيويورك.



ويضم برنامجها جولات في البحر المتوسط والكاريبي وجزر المحيط الهادئ، إلى جانب جولتها السنوية حول العالم.



ورحب الكابتن محمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الموانئ في «شركة أبوظبي للموانئ»، بالسفينة في عاصمة دولة الإمارات، ضمن رحلتها حول العالم 2013.



وقال «يجسد استقبال هذه السفينة العملاقة التزام «شركة أبوظبي للموانئ» بتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة لقطاع السفن السياحية علاوة على زيادة قدرتها الاستيعابية في ميناء زايد». وأضاف الشامسي: «تدرك شركات تشغيل السفن السياحية المميزات التي يتمتع بها ضيوفها مع إدراج أبوظبي ضمن وجهات جولاتها البحرية». وأوضح مارتن فان دي ليندي، الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي، التي تدير وتشغل الموانئ التجارية الرئيسية الأربع في الإمارة: «نعمل عن قرب مع خطوط السفن السياحية والوكلاء لتعزيز الثقة واستقطاب الأنظار إلى أبوظبي بوصفها وجهة سياحية مفضلة، ويؤكد استقبالنا لهذه السفينة العملاقة مدى نجاحنا في تحقيق أهدافنا».