طيران الإمارات تعزز وجودها في السعودية بـ20 رحلة إضافية آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

سيرتفع عدد رحلات "طيران الإمارات" بين دبي والرياض من ‬17 إلى ‬28 رحلة أسبوعياً، في حين سترتفع رحلاتها إلى جدة من ‬18 إلى ‬21 رحلة أسبوعياً، كما ستضيف الناقلة ست رحلات أسبوعياً إلى الدمام، ليرتفع عدد رحلاتها إلى تلك المدينة الواقعة في المنطقة الشرقية إلى ‬13 رحلة في الأسبوع. وستواصل الناقلة خدمة المدينة المنورة برحلة يومية، وبذلك يصل العدد الإجمالي لرحلاتها بين دبي والمملكة إلى ‬69 رحلة في الأسبوع.



وقال نائب رئيس "طيران الإمارات" في السعودية والبحرين، عادل الغيث، "ستسهم رحلاتنا الإضافية في توفير المزيد من خيارات السفر أمام متعاملينا في المملكة، كما ستمنحهم فرصة استكشاف خدماتنا والاستمتاع بمنتجاتنا التي نوفرها على الأرض وفي الأجواء".



وأضاف "ستوفر الرحلات الإضافية أيضاً خيارات ممتازة لسفر رجال الأعمال، إذ باستطاعتهم الآن اختيار التوقيت الملائم لرحلاتهم من بين رحلات عدة، كما أن زيادة طاقة الشحن تعني توفير مزيد من الفرص للشركات السعودية لتصدير منتجاتها أو استيراد ما تحتاج إليه من الخارج».



وتخدم «طيران الإمارات» السعودية حالياً من خلال أربع محطات، هي الرياض، الدمام، المدينة المنورة وجدة، التي تشغل إليها الناقلة طائرتها العملاقة من طراز إيرباص «إيه ‬380». وأعلنت الناقلة أخيراً عن تشغيل رحلتها اليومية الثالثة إلى جدة باستخدام الطائرة العملاقة «إيرباص إيه ‬380» لأربعة أيام بتاريخ ‬16 و‬17 و‬25 و‬26 يناير الجاري، استجابة للطلب المتزايد على السفر خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، وذلك عوضاً عن طائرة «بوينغ ‬777». وفي يوم ‬17 يناير سجل الطلب على السفر من جدة ارتفاعاً كبيراً، ما دفع «طيران الإمارات» إلى تشغيل أربع رحلات بطائرة «إيرباص إيه ‬380» بين دبي وجدة لتلبية الطلب.



إلى ذلك، عززت "الإمارات للشحن الجوي"، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، الطاقة المتاحة ووسعت شبكة المحطات التي تخدمها بطائراتها مع إضافة ثلاث طائرات جديدة طراز "بوينغ ‬777 إف"، تستطيع الواحدة منها نقل ‬103 أطنان من البضائع المتنوعة.



وبذلك ارتفع عدد أسطول الإمارات للشحن الجوي إلى ‬10 طائرات تخدم ‬12 محطة هي: تايبيه، شيتاغونغ، إلدوريت، ليلونغوي، كابول، المآتا، غوتينبرغ، سراكوزا، فيراكوبوس، طرابلس، جيبوتي ولييج. ومن المقرر أن تنضم «بوينغ ‬777 إف» رابعة إلى الأسطول خلال مارس المقبل.