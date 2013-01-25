الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر الإشغال الفندقي خلال 2012

حققت الفنادق العاملة في السوق الإماراتية معدلات إشغال بلغت 72.5% خلال العام الماضي، لتحل بذلك في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمركز الثالث عالمياً في مؤشرات الدول، بحسب تقرير لشركة "إس تي آر غلوبال"، المتخصصة في الأبحاث الفندقية.وذكر التقرير، الذي رصد أداء قطاع السياحة في عام ‬2012 ككل، أن مستويات الإشغال في فنادق الإمارات نمت 2% العام الماضي مقارنة بعام ‬2011، لتصل إلى72.5%، كما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية بنسبة 4.3%، ليصل إلى ‬759 درهماً، وليرتفع العائد على الغرفة بنسبة 6.4% إلى ‬550 درهماً.

ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، إلى أن فنادق دبي سجلت واحداً من أعلى مستويات متوسط سعر الغرفة الفندقية ضمن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام ‬2012، إذ ارتفع سعر الغرفة بنسبة 8% مقارنة بعام ‬2011 إلى أكثر من ‬862 درهماً، مسجلاً نمواً مضاعفاً في العائد على الغرفة الفندقية، الذي نما بنسبة ‬11.4% إلى نحو ‬666 درهماً.



وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سجلت عام ‬2012 نمواً في معدلات الإشغال بنسبة 6‬% لتستقر عند مستويات 60%، في المقابل تراجع متوسط سعر الغرفة بنسبة 0.5% إلى نحو ‬591 درهماً، إلا أن العائدات في المنطقة ككل ارتفعت بنسبة 5.6% إلى نحو ‬356 درهماً، لافتاً إلى أن المنطقة سجلت أداء جيداً خلال ديسمبر ‬2012 مقارنة بالفترة ذاتها من عام ‬2011، في كل من معدل الإشغال، متوسط سعر الغرفة، والعائد عليها.



وعلى مستوى الأسواق العالمية، أظهر التقرير أن الدولة حلت مع المملكة المتحدة في المركز الثالث ضمن الأسواق التي تم رصد نشاطها استناداً إلى معدلات الإشغال، بعد كل من سنغافورة التي جاءت أولاً بعد تحقيقها معدلات إشغال بلغت ‬84.1%، وأستراليا التي سجلت 73.9%.



وذكر التقرير أن الفنادق العاملة في الأمريكتين ومنطقة آسيا الباسفيك حققت أداء جيداً خلال العام الماضي، وسجلت السوق الألمانية معدلات إشغال بلغت 66.3%، والبرازيل ‬%66.2، ثم الصين 64.6%، فأمريكا 61.4%، تلتها روسيا 59.8%، فيما سجلت الهند نحو 58%.