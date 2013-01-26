دافوس عالمي للمطاعم والفنادق يفتح أبوابه بفرنسا آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: ليون - أ ف ب

المعرض الدولي للمطاعم والفنادق والأغذية «سيرا» يفتح أبوابه اليوم في ليون بفرنسا. ويشارك في المعرض الذي يعد بمثابة «دافوس الطبخ العالمي»، 2200 عارض وأكثر من 12 ألف طاه من 130 بلدا حتى يوم الأربعاء المقبل، ويتوقع أن تستضيف هذا الملتقى المهم 165 ألف زائر. وسيتم عرض آخر الابتكارات في هذا المجال خلال المعرض. ومن أبرز أحداث هذه الدورة، قيام أكثر من 200 طاه شهير على مستوى العالم بتكريم بول بوكوس (86 عاما) «الأيقونة الحية لفن الطبخ الفرنسي»، خلال عشاء استثنائي مساء الاثنين في دار بلدية ليون.



وسيشكل المعرض فرصة للعاملين في هذا القطاع في العالم بأسره لمقارنة مواهبهم خلال مسابقات عريقة مثل «كأس العالم للحلويات» يومي الأحد والاثنين. و«بوكوس دور» يومي الثلاثاء والأربعاء. وسيتنافس على «كأس العالم في الحلويات» 22 فريقا من العالم بأسره، في فرق تتكون من حلواني وصانع شوكولا وصانع مثلجات أمام 1500 متفرج متحمس للفوز بكأس العالم للحلويات.



وسيكون على هذه الفرق إعداد أطباق بالشوكولاتة والفاكهة، وتقديم أطباق جديدة، ومنحوتات بطول 125 سنتيمترا من السكر والشوكولاتة والمثلجات. كما تعتبر «بوكوس دور» المسابقة الأهم عالميا في فن الطبخ. ويتنافس خلالها على مدى 5 ساعات و35 دقيقة 24 طاهيا في إعداد لحم البقر الأيرلندي والكركند الأزرق وسمك الترس. وسيتسلم الفائز الكأس من مؤسس المسابقة بول بوكوس مساء الأربعاء المقبل خلال مراسم ضخمة.



وستحل إيطاليا ضيفة شرف على المعرض الذي أسسه قبل 30 عاما بول بوكوس ويعقد كل سنتين في ليون. ومن الجديد في هذه الدورة أيضا أن المرشحين لا يمكنهم جلب كل مكونات الطهي معهم، بل سيتم منحهم ساعة ونصف الساعة عشية المسابقة لشراء حاجياتهم. ومن الجديد أيضا في المعرض هذا العام إقامة ندوة تضم طهاة وعلماء اجتماع وسياسيين ومؤسسات دولية، مثل البنك الدولي، ومجموعات صناعية كبيرة حول مستقبل هذا القطاع وتطوراته.