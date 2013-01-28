ثالث محطة لطيران الإمارات في اليابان آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

عززت طيران الإمارات Emirates اليوم (الاثنين) التزامها نحو اليابان بالإعلان عن إطلاق خدمة يومية جديدة من دون توقف بين دبي ومطار هانيدا الدولي في طوكيو اعتباراً من 3 يونيو (حزيران) 2013.



ويقع مطار هانيدا في منطقة "أوتا- كو" في العاصمة اليابانية ويخدم غالبية الرحلات الداخلية من وإلى طوكيو. وقد تم فتح المطار أمام الناقلات العالمية بعد تدشين المدرج الرابع ومبنى الرحلات الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) 2010. ويعد هانيدا، الذي سيصبح المحطة رقم 131 لطيران الإمارات، ثاني مطار من حيث الإشغال والحركة على مستوى قارة آسيا.



وسوف تتم الخدمة الجديدة بطائرة بوينج 777- 200 LR Boeing 777-200LR مقسمة إلى ثلاث درجات. واعتباراً من 3 يونيو المقبل، ستقلع رحلة طيران الإمارات رقم "ئي كيه 312" من مطار دبي الدولي الساعة 9:35 صباحاً وتصل إلى مطار هانيدا الساعة 12 منتصف الليل. أما رحلة العودة رقم "ئي كيه 313" فتغادر الساعة 1:30 بعد منتصف الليل وتصل إلى دبي الساعة 7:05 صباحاً.



وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لمبيعات الركاب العالمية: "سوف تساهم خدمة مطار هانيدا، الذي سيصبح ثالث بوابة لطيران الإمارات إلى اليابان، في تعزيز العلاقات المزدهرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في قطاعات التجارة والأعمال والسياحة".



وأضاف: "بدأت عمليات طيران الإمارات في اليابان منذ عام 2002 عندما أطلقنا خدمة يومية من دون توقف إلى أوساكا، وتطورت علاقاتنا عندما بدأنا تشغيل رحلات إلى مطار ناريتا الدولي في طوكيو عام 2010. ونحن على ثقة من أن الطلب، سواء من الركاب أم الشحن قوي بما يضمن نجاح تشغيل رحلات يومية إلى مطاري طوكيو، ما يوفر لعملائنا مزيداً من المرونة للسفر من دبي إلى اليابان، ومن اليابان إلى دبي، ومنها إلى أكثر من 70 محطة في الشرق الأوسط والمحيط الهندي وافريقيا وأوروبا".



وسوف يتم تطوير علاقة الشراكة القائمة بين طيران الإمارات والخطوط الجوية اليابانية (جال) لتشمل رحلات رمز مشترك على الخدمة الجديدة دبي- هانيدا- دبي. وسوف تحمل الرحلات رمز طيران الإمارات EK ورمز الخطوط اليابانية JL.



ومن المنتظر أن تساهم طاقة الشحن، التي توفرها طائرة البوينج 777- 200 LR وقدرها 210 أطنان أسبوعياً، في دعم الصادرات اليابانية من القطع والمكونات الميكانيكية والمنتجات الإلكترونية وقطع غيار السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ووارداتها من منتجات البتروكيماويات. وتعد دبي مركزاً مهماً لإعادة تصدير المنتجات اليابانية المصنعة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأواسط آسيا.



وتوفر الطائرة البوينج 777- 200 LR لركابها تجربة سفر لا تضاهى من حيث مستوى الراحة وفخامة المنتجات الجوية، حيث تحتوي على ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و216 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية. وينعم الركاب في الدرجات الثلاث بوجبات شهية يتم إعدادها خصيصاً للركاب اليابانيين يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية متعددو الجنسيات.



كما يستمتعون بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر 1400 قناة تعرض تشكيلة من أفلام السينما الحديثة والكلاسيكية والوثائقية وبرامج التلفزيون والأغاني بمختلف اللغات، بما في ذلك 40 قناة يابانية.



يتكون أسطول طيران الإمارات حالياً من 196 طائرة تخدم 128 محطة في 74 دولة عبر قارات العالم الست. وقد أطلقت الناقلة خدمات إلى 15 محطة خلال عام 2012، ومن المنتظر أن تبدأ خدمة وارسو اليومية في 6 فبراير (شباط) والجزائر اعتباراً من 1 مارس (آذار) المقبلين.