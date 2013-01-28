عائدات فنادق أبوظبي بلغت 12 مليار دولار عام 2012 آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أظهرت إحصاءات صدرت أخيراً أن فنادق أبوظبي استقبلت 2.39 مليون نزيل خلال عام 2012، بنمو 13 في المئة مقارنة بعام 2011، متجاوزة الأهداف الموضوعة لقطاع السياحة في الإمارة عند 2.3 مليون نزيل. ووفق بيانات «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» ارتفع عدد الليالي الفندقية 12 في المئة إلى 6.99 مليون ليلة في 136 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية، حيث ارتفعت العائدات الفندقية الكلية ستة في المئة، إلى 4.6 مليار درهم (1.261 مليار دولار). وتهدف أبوظبي إلى استقطاب 2.5 مليون نزيل بحلول نهاية السنة.



وأكد رئيس «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» سلطان بن طحنون آل نهيان، أن مؤشرات النمو «شملت الأسواق الرئيسة كافة، وتصدرتها أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا. وتوقع أن تواصل أبوظبي أداءها «مع نمو خارطة معالمنا الترفيهية بتدشين مدينة الألعاب المائية ياس ووتروورلد أبوظبي، والافتتاح المرتقب للكثير من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وبدء نشاط مكتب تمثيل وجهتنا السياحية في الهند، بالتزامن مع اتساع شبكة رحلات الاتحاد للطيران التي تستهل خدماتها من واشنطن وساو باولو في البرازيل إلى مطار أبوظبي الدولي خلال العام الجاري»، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.



وارتفع نمو عدد النزلاء الأفارقة في المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة الثلث خلال العام الماضي مقارنة بعام 2011. كما نما عدد نزلاء دول الخليج مستنداً إلى نمو عدد السعوديين 16 في المئة، والعمانيين 29 في المئة، والقطريين 24 في المئة. كما ارتفع عدد النزلاء الآسيويين بالفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات في أبوظبي بنسبة 28 في المئة مقارنة بعام 2011.



واستمرت التوجهات الإيجابية لحركة السياحة الداخلية، حيث ازداد عدد النزلاء الإماراتيين بنسبة 8 في المئة. وحافظت المملكة المتحدة على موقعها كأكبر الأسواق الخارجية للوجهة السياحية من ناحية عدد نزلاء الفنادق التي استقبلت 140.393 نزيلاً بريطانياً، بزيادة 1 في المئة على 2011، تبعتها الهند بـ 138.768 نزيلاً بزيادة 28 في المئة، ثم ألمانيا مسجلة نمواً قدره 42 في المئة ليصل عدد النزلاء من مواطنيها إلى 96.802 نزيل.



وتُظهر الإحصاءات أن النزلاء من الولايات المتحدة وكندا يمضون أطول فترات الإقامة الفندقية في الإمارة بمتوسط يصل إلى 5.47 و5.58 ليلة على التوالي.