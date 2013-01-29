57،6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 2012 بنمو نسبته 13،2 آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

نمت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 13،2% خلال العام 2012، لتصل إلى 57،6 مليون مسافر مقارنة مع 50،97 مليون مسافر خلال عام 2011، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، متقدماً بذلك على مطار هونغ كونغ الدولي.



وبحسب بيان صحافي أمس، ساهم شهر ديسمبر الماضي في تحقيق هذه الزيادة التي فاقت التوقعات، حيث وصل عدد مستخدمي المطار في هذا الشهر إلى 5،3 مليون مسافر بزيادة قدرها 13,4% مقارنة مع 4,69 مليون مسافر في الشهر المناظر من 2011.



ويعد شهر ديسمبر الفائت ثاني شهر في تاريخ المطار تتجاوز فيه، أعداد مستخدمي المطار رقم الخمسة ملايين مسافر.



وعلى صعيد رحلات شركات الطيران، ارتفع عدد الرحلات الجوية عبر المطار إلى 344245 رحلة في العام 2012 بزيادة قدرها 5،5%، مقارنة مع 326318 رحلة في 2011، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.



وحسب إحصاءات مطارات دبي، سجلت منطقة أميركا الجنوبية أعلى نسبة نمو قدرها 99,4% في العام 2012 نتيجة لنمو وتوسع طيران الإمارات في هذه المنطقة وتسييرها رحلات إلى بيونس ايرس وريودي جانيرو. وحلّت ثانياً منطقة روسيا ودول الكومنولث الروسي بنمو قدره 36,9% تلتها أستراليا 21,9%، ثم ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي حلت رابعا بنمو نسبته 19,4٪.



وساهمت رحلات طيران الإمارات إلى كل من واشنطن ودالس وسياتل في العام الماضي، بنمو أعداد المسافرين إلى أميركا الشمالية بنسبة 18,6%.



وأظهرت مؤشرات مطارات دبي أن الهند واصلت احتلالها المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي. وارتفع عدد المسافرين بين دبي والهند إلى 7,3 ملايين مسافر في 2012 بزيادة قدرها 7,4% مقارنة مع العام 2011.



وساهمت الرحلات الإضافية التي سيرتها طيران الإمارات وخطوط سبيس جت الهندية التي بدأت بتسيير رحلاتها لأول مرة عبر المطار في العام الماضي لخدمة مدن دلي ومومباي وأحمد أباد وكوشي، في تحقيق هذا الزيادة.



وعلى صعيد الشحن، سجل حجم مناولة البضائع عبر المطار ارتفاعا ملحوظا حيث وصل إجمالي حجم الشحن إلى 2279624 طناً في 2012 مقارنة مع 2194264 طناً في عام 2011 بزيادة نسبتها 3,9%. وقفز حجم الشحن في شهر ديسمبر الفائت إلى 201949 طناً مقارنة مع 189593 طناً بزيادة نسبتها 6,5% .



وقال جمال الحاي النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي «يعد العام الماضي واحداً من الأعوام المميزة في تاريخ المطار لجهة ارتفاع إعداد المسافرين وهذا ما أهلنا للقفز إلى المرتبة الثالثة على قائمة أكثر المطارات حركة بأعداد المسافرين الدوليين متقدمين على مطار هونج كونج، ونطمح للتقدم إلى المرتبة الأولى خلال الأعوام القادمة. لقد تجاوزت معدلات النمو ما كنا نستهدفه في العام الماضي بما يفوق المليون مسافر، حيث كنا نتوقع تسجل رقم 56,6 مليونا وليس 57,6 مليوناً».



وتوقع الحاي أن يرتفع عدد مستخدمي المطار إلى 65,4 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.



وأضاف "معدلات النمو التي حققناها لم تخلو من التحديات، وبالنسبة للعام الحالي فإن افتتاح مبنى الكونكورس ايه، سيعطينا دفعة قوية إلى الأمام على صعيد تعزيز الخدمات التي نوفرها لمستخدمي المطار والمضي قدما نحو هدفنا بأن نصبح المطار الأفضل في العالم".