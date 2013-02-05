"الاتحاد للطيران" تحقق ‬42 مليون دولار أرباحاً خلال 2012

حققت شركة «الاتحاد للطيران» أرباحاً صافية بقيمة ‬153 مليون درهم (‬42 مليون دولار) خلال عام ‬2012، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام ‬2011 عندما حققت ‬51 مليون درهم (‬14 مليون دولار).



وأكدت الشركة أن خطتها المستقبلية تتضمن نقل ‬25 مليون مسافر بحلول عام ‬2017، ونقل المسافرين إلى ‬100 وجهة، كاشفة عن أنها ستتسلم ‬14 طائرة جديدة خلال العام الجاري، بقيمة ‬1.5 مليار دولار (‬5.5 مليار درهم).



قال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إن «(الاتحاد للطيران) تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال عام ‬2012»، مشيراً إلى أن «الشركة نجحت في تحقيق أرباح صافية للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز كبير ونمو هائل يستند إلى طموح واستثمارات شركة حديثة ومتطورة، في ظل جملة من التحديات الاقتصادية التي تُخيّم بظلالها على الساحة العالمية»، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.



وتابع هوغن: «قطعنا شوطاً طويلاً نحو بناء أول تحالف للاستثمار بالحصص في قطاع الطيران، ويعود الفضل في ذلك إلى استثمارات (الاتحاد للطيران) في شركات: (طيران برلين) و(طيران سيشل)، و(فيرجن أستراليا)، و(إير لينغوس) التي تضفي قيمة كبيرة وفوائد جمّة على أعمال الشركة»، كاشفاً عن أن «الشركة تجري مباحثات لشراء حصص في شركة (جيت إيرويز) الهندية»، مفضلاً عدم تحديد قيمة هذه الحصص، باعتبار أن الشركة الهندية مدرجة في سوق المال هناك.



وأكد أن «(الاتحاد للطيران) نجحت في توطيد علاقاتها مع الكثير من المؤسسات والكيانات المالية والمصرفية خلال عام ‬2012، إذ تلقّت تمويلات تراكمية تزيد قيمتها على ‬25 مليار درهم (‬6.8 مليار دولار) من أكثر من ‬50 مؤسسة مالية عالمية، لتسهم في تعزيز التوسع والنمو المتواصل للاتحاد للطيران.



وذكر أن «عمليات الشحن لا تزال تلعب دوراً مهماً في نجاح الشركة، إذ شهدت نمواً بمعدل 19% مقابل زيادة القدرة الاستيعابية بنحو 14% في الطن المتوافر لكل كيلومتر».



وقال هوغن خلال مؤتمر صحافي، إن «(الاتحاد للطيران) ستتسلم ‬14 طائرة جديدة خلال العام الجاري بقيمة ‬1.5 مليار دولار»، كاشفاً عن أن الشركة ستلجأ إلى مؤسسات مالية وبنوك لتمويل شراء هذه الطائرات.



وأضاف أن «(الاتحاد للطيران) ستضيف ‬100 طائرة جديدة إلى أسطولها خلال السنوات السبع المقبلة، كما يوجد لديها حقوق لشراء ‬105 طائرات أخرى متى رغبت في ذلك».



وتوقع هوغن أن تنجح الشركة في تحقيق أرباح خلال العام الجاري، تفوق الأرباح التي حققتها خلال عام ‬2012، معرباً عن ثقته بقدرة الشركة على مواجهة التحديات التي تواجهها، خصوصاً مع التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً، وانخفاض قيم بعض العملات.