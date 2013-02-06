إنفاق السعوديين على الرحلات الداخلية يتجاوز 2.6 مليار ريال

تجاوزت الرحلات السياحية المحلية داخل السعودية في إجازة نصف العام الدراسي مليون رحلة سياحية، محققة إنفاقا تجاوز 2.580 مليار ريال.

وأوضح تقرير إحصائي حديث صادر من مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، أن عدد الرحلات السياحية المحلية في إجازة منتصف العام الدراسي بلغت 1.013 مليون رحلة سياحية، وبلغ إجمالي مصروفات الرحلات السياحية المحلية 2.6 مليار ريال بمعدل إنفاق 2.547 ريال للرحلة الواحدة.

وأظهر التقرير أن مجموع الرحلات المغادرة من المملكة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1434هـ، بلغ نحو 507 آلاف رحلة أنفق فيها السياح السعوديون المغادرون قرابة 1.7 مليار ريال بمتوسط صرف 3300 ريال للمسافر الواحد، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وكانت أكثر الوجهات التي قصدتها الرحلات السياحية المغادرة في إجازة منتصف العام البحرين بقرابة 185 ألف رحلة سياحية، تليها الإمارات بـ95 ألف رحلة سياحية، فالكويت بـ85 ألف رحلة سياحية، ثم قطر بـ40 ألف رحلة سياحية، والأردن بـ37 ألف رحلة سياحية، مستحوذة هذه الوجهات على ما يقارب 87 في المائة من إجمالي الرحلات السياحية المغادرة.

وارتفعت نسبة السياحة المغادرة للسعوديين في إجازة منتصف الفصل الدراسي لهذا العام 1434هـ، مقارنة بالإجازة نفسها من العام السابق 1433هـ بما يقارب 12 في المائة، كما ارتفعت مصروفاتهم بنسبة 40 في المائة، إذ بلغ مجموع الرحلات السياحية في العام الماضي 445 رحلة سياحية مغادرة، بينما بلغ مجموعها العام الجاري 507 آلاف رحلة سياحية مغادرة.

فيما بلغ عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة 438 ألف رحلة، وعند استثناء تكلفة النقل الدولي يقدر إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة بما يقارب 920 مليون ريال، بمعدل 2.099 ريالا للرحلة السياحية الواحدة.

وجاء أكبر عدد من الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة من البحرين، تليها الإمارات ثم الكويت.

وارتفعت نسبة الرحلات السياحية القادمة إلى المملكة في إجازة منتصف الفصل الدراسي الجاري 1434هـ بـ35 في المائة، مقارنة بالإجازة نفسها من العام الماضي 1433هـ، كما ارتفعت مصروفاتهم بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ مجموع إنفاق السياح القادمين إلى المملكة ما يقارب 920 مليون ريال، مقابل 597 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويدخل في الرحلات السياحية الوافدة، إضافة إلى العمرة زيارة الأقارب وحضور المعارض والمؤتمرات.

يشار إلى أن الرحلة السياحية هي مصطلح يعني الرحلة التي يكون فيها مبيت، وقد تكون للسائح الواحد أكثر من رحلة سياحية.