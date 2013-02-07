"طيران الإمارات" تدشن رحلات جديدة إلى وارسو

دشنت شركة "طيران الإمارات" أمس، أول خدمة منتظمة لها إلى العاصمة البولندية، وارسو، لتصبح المحطة رقم ‬129 ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية.



ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، فقد أفادت الشركة في بيان لها بأنه مع انطلاق خدمة وارسو اليومية، بطائرة حديثة من طراز "إيرباص إيه ‬330 ــ ‬200"، أصبحت "طيران الإمارات" أول ناقلة دولية توفر خدمة الدرجة الأولى في بولندا، متوقعة أن تسهم هذه الخدمة في تعزيز العلاقات التجارية بين بولندا والإمارات، التي تعد أكبر شريك تجاري لهذه الدولة في الشرق الأوسط، إذ تصل قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى نحو مليار درهم سنوياً.



وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" والمجموعة، إن انطلاق خدمة الشركة يشكل أهمية بالغة لـ(طيران الإمارات)، وبولندا، إذ ستوفر الخدمة خطاً مباشراً للسفر من وارسو، وتتيح للسياح ورجال الأعمال من الشرق الأوسط وآسيا وشرق إفريقيا الوصول إلى بولندا بسهولة عبر دبي، مؤكداً أن المحطة الجديدة تشكل جانباً مهماً من استراتيجية الشركة للنمو والتوسع، إضافة إلى إسهامها في تعزيز حركة التجارة.



وأضاف أن بولندا تتمتع بواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا، وناتج محلي إجمالي قوي، ولذلك، فإننا ننظر إليها على أنها بوابة مثالية لتوسيع عملياتنا في شرق أوروبا.



وبحسب البيان، ستوفر شركة "الإمارات للشحن الجوي" التي تعد لاعباً مؤثراً في تعزيز التجارة العالمية، طاقة قدرها ‬210 أطنان أسبوعياً بين دبي ووارسو بفضل الخدمة الجديدة. فيما تشكل الأدوية ومستحضرات التجميل ومنتجات الإلكترونيات، عماد صادرات بولندا، في حين تستورد المكائن والأدوات الرياضية والأجهزة الطبية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية.



وستقلع رحلة «طيران الإمارات» "إي كيه ‬179" من مطار دبي الدولي الساعة ‬30:‬7 صباح كل يوم، وتصل إلى وارسو الساعة ‬45:‬10 صباحاً.



أما رحلة العودة "إي كيه ‬180" فتغادر مطار وارسو عند الساعة ‬50:‬1 بعد الظهر وتصل إلى دبي الساعة ‬15:‬10 ليلاً، وستوفر طائرة إيرباص "‬330 - ‬200" التي تخدم الخط الجديد ‬237 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أن متعاملي "طيران الإمارات" في وارسو، سيستفيدون من برنامج مكافآت "سكاي واردز"، إذ سيمكنهم استبدال أميالهم للسفر على رحلات "إيزيجيت" عبر أوروبا وشمال إفريقيا بفضل اتفاقية الشراكة التي وقعت مؤخراً بين الناقلتين.



ومع انطلاق رحلاتها إلى وارسو، فقد وصل عدد المدن التي تخدمها الناقلة حالياً إلى ‬129 مدينة في ‬75 دولة عبر قارات العالم الست، بأسطولها الحديث المكون حالياً من ‬197 طائرة، منها ‬31 طائرة إيرباص "إيه ‬380" ذات الطابقين.