17 ألف سائح كويتي زاروا أبوظبي العام الماضي

قال مدير مكتب هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في الإمارات مبارك الشامسي إن عدد السياح الكويتيين الذين زاروا أبوظبي العام الماضي بلغ 17870 سائحاً وبزيادة قدرها 12% على العام 2011 أقاموا خلالها في 137 فندقا ومجمعا للشقق الفندقية، وشغلوا 44763 غرفة بمتوسط اقامة بلغ ليلتين ونصف الليلة ما وضع الكويت في المرتبة العشرين بين أكبر الأسواق السياحية للإمارة، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها شركة تراكس للعلاقات العامة نيابة عن عميلها فيراري أبوظبي في مطعم لونوتر للكشف عن مجموعة من الألعاب الجديدة والمثيرة في عالم فيراري أبوظبي التي من شأنها استقطاب الزوار الكويتيين، بمشاركة وحضور مدير إدارة المبيعات في شركة فرح لإدارة الحدائق الترفيهية باعتبارها الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد أبوظبي تضمنت التعريف أيضا بتعرفة وخدمات تذاكر الدخول المستحدثة التي تتيح لزوار الإمارات من الكويت الدخول المزدوج إلى حديقة ياس ووتر وورلد المائية العملاقة -، بالإضافة إلى العروض الجاذبة المقدمة لوكلاء السياحة والسفر المحليين.

وأشار الشامسي إلى أن عدد نزلاء فنادق أبوظبي من دول «الخليجي» بصورة عامة زاد بمعدل 20% مقارنةً بعام 2011 لافتا إلى أن الحصة السوقية لأبوظبي من منطقة الخليج مقارنة مع دبي بلغت 25%.

وقال إنه من الصعب الكشف عن كلفة هذه المشاريع وعن حجم الاستثمار فيها وعن عوائدها المتوقعة، كشف في المقابل عن تقدم أبوظبي بمعدل 22 درجة خلال السنتين الماضيتين ما زاد من جاذبيتها السياحية لاسيما مع تميز أسعارها التنافسية، مقارنة بما تقدمة من خدمات ترويحية وترفيهية بعضها غير مسبوق على مستوى دول العالم، لافتا إلى أن تميز أبوظبي امتد إلى حصولها على المرتبة الرابعة والعشرين من حيث تميز فنادقها لجميع الفئات من 3 و4 و5 نجوم بما في ذلك المنتجعات والشقق الفندقية، مشيرا إلى أن إجمالي الغرف الفندقية في مدينة أبوظبي بمفردها يفوق 25 ألف غرفة فندقية.

ومن جانبه تحدث مدير إدارة المبيعات بعالم فيراري أبوظبي برونو وايلي عن أهم المشاريع الجديدة التي تعتزم أبوظبي إقامتها لتعزيز مكانتها السياحية ومن بينها افتتاح مجمع تجاري جديد بحلول العام 2014 وإنشاء حديقة ثالثة في العام 2016 إلى جانب عالم فيراري وحديقة ياس المائية التي تضم أكثر من 34 لعبة مائية متنوعة تناسب كافة الأعمار والشرائح بأسعار تنافسية للتذكرة الشاملة التي لا يتجاوز سعرها 20 دينارا كويتيا، مؤكداً سعيهم لزيادة أعداد ونوعيات هذه الألعاب بنسبة 30% خلال السنتين المقبلتين، وذلك بخلاف وجود أكثر من 200 لعبة لعالم فيراري التي أدخلت في 2012، مجموعة جديدة من الإضافات إلى الألعاب وعناصر الجذب الرائعة. وعلى رأس هذه الإضافات عرض RED وهو عرض مسرحي يجسد العاطفة والسرعة.

ومن جانبه قال المدير الإقليمي لطيران الاتحاد في الكويت نبيل مداروة إن «طيران الاتحاد» الذي يعد الناقل الرسمي للبلاد قد ضاعف عدد رحلاته في العام الماضي 2012 إلى أربع رحلات يوميا لرفع الطاقة الاستيعابية لطائراته بنسبة 18% مقارنة بالعام 2011 لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد المسافرين إلى أبوظبي التي قال إنها تمثل – وعبر طيران الاتحاد - محطة سياحية لأكثر من 65 مدينة حول العالم ما يجعلها بلدا سياحيا عصيا على المنافسة، لافتا إلى أن حجم الحركة على هذا القطاع يستوعب المزيد من الرحلات.

