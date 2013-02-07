400 مليون ريال لـ"الحماية الأمنية" في المطارات السعودية

قدرت تقارير رسمية حجم الاحتياج الفعلي للحماية الأمنية في مطارات المملكة العربية السعودي بـ400 مليون ريال "103 ملايين دولار"، في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع عن صدور توجيهات تقتضي التباحث حول آليات التمويل والصرف على مجال الحماية الأمنية والإسناد في المطارات.

وأكد مصدر لصحيفة "الوطن"، أن الهيئة العامة للطيران المدني أدرجت في خططها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران المدني في المملكة ما يخص تكاليف الاحتياجات المقدمة من القوات الجوية لخطة الحماية الأمنية والإسناد بالمطارات بنحو "400" مليون ريال، فيما أسندت دراسة تلك الاحتياجات للجنة مشتركة من وزارتي الدفاع "القوات الجوية"، والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتحديد تلك الخطة وتكاليفها ووضع برنامج زمني لتنفيذها وأسلوب التمويل لها.

وأفاد المصدر، أن تلبية مطالب الاحتياجات لخطط الحماية الأمنية والإسناد في المطارات تأتي ضمن رغبة جهات الاختصاص لتأسيس أرضية صلبة تتماشى مع مرحلة "التخصيص" المقبلة وتدعيم البنية الأساسية بجميع الإمكانات المطلوبة.

وكان قد سبق أن وقعت هيئة الطيران المدني السعودية مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران المدني في يناير الماضي مع إدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن، ووقع المذكرة نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير، ومدير عام إدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني بالولايات المتحدة جون بيستول.

وكشفت الهيئة في بيان صادر عنها عقب توقيع الاتفاقية أن المذكرة تأتي انطلاقا من اهتمام الجانبين بتطوير التعاون الإداري والتشغيلي والفني في مجال أمن الطيران المدني، وتأكيدا على الاهتمام المشترك بتعزيز الجهود للتصدي للتهديدات وتقليل المخاطر في الطيران المدني، مشيرة إلى أن المذكرة تشمل عددا من أنشطة التعاون بين الطرفين، مثل تقديم الخبرات للمساعدة على تطوير وتحسين وتشغيل البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية، وإجراءاته وسياساته والتدريب والمعدات.

