"طيران الإمارات": بث تلفزيوني حي على جميع الرحلات

بدأت شركة «طيران الإمارات» توفير خدمة استقبال البث التلفزيوني الحي على رحلاتها.



وأفادت الشركة في بيان صدر عنها أمس، بأنه يمكن لركاب عدد من رحلات الناقلة، متابعة برامج أربع قنوات تلفزيونية عالمية أثناء سفرهم، وهي قنوات: «بي بي سي العالمية» (باللغة الإنكليزية)، و«بي بي سي العربية»، و«يورونيوز»، و«سبورت ‬24» التي تعرض أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، لافتة إلى أن برامج قناة «سبورت ‬24» خلال فبراير الجاري تشمل عرض مباريات من الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الألماني (البوندسليغا)، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".



وقال النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» للهندسة والعمليات، عادل الرضا، إن «تركيب أجهزة اتصال فضائية من النوع الذي يسمح بالتقاط البث التلفزيوني الحي على الطائرات في الأجواء ليس بالأمر السهل»، مؤكداً أن «طيران الإمارات» تواصل العمل مع شريكتها شركة «باناسونيك» للإلكترونيات لتحسين مزايا ومواصفات نظامها للترفيه الجوي.



وبحسب البيان، فإن استقبال البث التلفزيوني الحي، يعزز من خيارات الاتصالات والترفيه على رحلات «طيران الإمارات» التي كانت أول ناقلة جوية في العالم توفر لركابها إمكانية استخدام هواتفهم المحمولة أثناء الرحلات، وبعدها خدمة الإنترنت اللاسلكي التي تتوافر حالياً على ‬32 طائرة من طراز «إيرباص إيه ‬380». كما تتوافر إمكانية استخدام الهواتف المحمولة حالياً على ‬98 طائرة من طراز «بوينغ ‬777»، وطائرات «إيرباص» من طرز محددة.