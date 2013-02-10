زوار "دبي مول" يتخطون عدد سياح نيويورك ولوس أنجلس

استقطب “دبي مول” أكبر مركز للتسوق في المنطقة، طورته شركة “إعمار العقارية” نحو 65 مليــون زائر خلال الـعــام الماضي، بزيادة قــدرها 20% عن زوار العام 2011 البالغ عــددهم 54 مليــون زائر.

وبحسب بيان أصدرته إعمار العقارية أمس، تخطى عدد زوار “دبي مول” أعداد السياح الذين يتوافدون سنوياً إلى مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس الأمريكيتين، مما يرسخ مكانة “دبي مول” كأكثر وجهات التسوق والترفيه اجتذاباً للزوار في العالم، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأضاف أن “دبي مول” تجاوز الأرقام المسجلة في نخبة من أشهر مراكز التسوق والترفيه في مختلف أنحاء العالم، مما يسلط الضوء على المكانة الاستثنائية التي تحظى بها مدينة دبي كمحور عالمي رئيسي في قطاعات السياحة وتجارة التجزئة والأعمال. وبين أن “دبي مول” استقبل زواراً من مختلف الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك سكان الدولة الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من السياح الذين يتوافدون إلى دبي من كافة أنحاء العالم.

وأوضح البيان أن مبيعات التجزئة ضمن مختلف المنافذ التجارية في المركز خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 24% مقارنة بعام 2011.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، إن عدد الزوار المتوافدين إلى “دبي مول” فاق التوقعات منذ افتتاحه عام 2008، وحقق المركز إنجازاً جديداً خلال العام 2012 مع استقبال 65 مليون زائر، بالتزامن مع تحقيق نمو بلغت نسبته 24% في مبيعات التجزئة.

وأضاف: “تعكس هذه الأرقام تنامي المكانة المميزة التي يحظى بها دبي مول في المدينة، ليصبح وجهة أولى للسياحة والتسوق والترفيه، بالإضافة إلى دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي عبر توفير آلاف من فرص العمل كل سنة، ودعم نمو قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في دبي.

ويتضمن مشروع توسعة “دبي مول” المقرر للمركز، مجموعة من العناصر التجارية والسكنيـة ومـرافـق الضيافـة ذات المستوى العالمي، لتصل مساحتـه الإجماليـة إلى 13 مليون قدم مربعة، وتشمل التوسعة إنشاء منطقة جديدة للتسوق، تم تصميمها على طراز جادات البوليفارد الفاخرة، وتضم متاجر لأشهر العلامات التجارية العالمية.