خبراء السياحة يتوقعون إقبالا سياحياً عالياً على مصر

برغم الركود السياحي الذي تشهده مصر نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد، فإن بعض خبراء السياحة متفائلون بالمستقبل، ويتوقعون إقبالا سياحيا هائلا فور استقرار الأوضاع‏،‏ لدرجة أن بعض شركات السياحة بدأت تلتفت لنوعية جديدة من السياحة لم يتم اقتحامها من قبل‏.



وتعتبر كنزا للدخل القومي السياحي.. وهي سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحتاج إلى نوعية خاصة من الموظفين المدربين على التعامل مع السياح متحدي الإعاقة. الخبير السياحي محمد عثمان ـ رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق يقول: السياحة عائدة.. وقد انتهينا من تنفيذ متطلبات سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة بإعداد وتجهيز مجموعة من الفنادق العائمة والمراسي الخاصة بها. وكل ما يحقق للسائح متحدي الإعاقة الراحة عند استخدام البواخر السياحية في رحلته بين أسوان والأقصر( رحلة الأحلام)، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

من تزويدها بالمصاعد لكي ينتقل السائح وهو علي كرسيه المتحرك من غرفته لقاعات الطعام والحفلات والاستمتاع بأشعة الشمس علي سطح المركب واستخدام حمام السباحة إذا رغب في ذلك.. إلي جانب توفير طبيب مقيم بالباخرة السياحية لمواجهة أي موقف طارئ قد يتعرض له السائح.