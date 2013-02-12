طيران الإمارات توفر عروضاً خاصة لوجهات إيرباص "إيه 380"

أعلنت شركة طيران الإمارات طرح عروض خاصة للسفر من دبي بأسعار خاصة إلى 21 وجهة عبر العالم تخدمها طائراتها العملاقة الإيرباص A083 . وتسري العروض على الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والدرجة السياحية على أن يتم شراء التذاكر من الآن وحتى 17 فبراير الجاري وأن يتم السفر قبل 10 يونيو.



ويمكن السفر على الدرجة السياحية من دبي إلى جدة مثلاً بأسعار تبدأ من 1380 درهماً وإلى لندن هيثرو بدءا من 2380 درهماً وإلى هونغ كونغ بدءاً من 3380 درهماً. وتتضمن قائمة المدن التي تغطيها عروض طيران الإمارات السعرية الخاصة بطائرة إيرباص A083 أمستردام، أوكلاند، بانكوك، بكين، هونغ كونغ، جدة، موسكو، كوالالمبور، لندن هيثرو، مانشستر، ميونيخ، نيويورك، باريس، روما، سيول، شنغهاي، سنغافورة، سيدني، تورنتو، طوكيو، وملبورن، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.



وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإيران: ستمنح هذه العروض السعرية الجذابة فرصاً أكبر لعملائنا في دولة الإمارات للسفر على الإيرباص A083 والاستمتاع بما توفره من منتجات وخدمات جوية مبتكرة ومتفوقة في الدرجات الثلاث.



من ناحية أخرى أعلن «سكاي واردز»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات، إطلاق فئة جديدة تضاف إلى فئات العضوية القائمة الثلاث، وهي الزرقاء والفضية والذهبية. وتم تطوير الفئة البلاتينية الجديدة لتحسين تجربة السفر للمسافرين الدائمين وتوفير مزايا وفوائد إضافية للأعضاء الذين يجمعون أكثر من 150 ألف ميل سنوياً.



وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لمبيعات الركاب العالمية: هذا تطور مهم لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، فقد صممنا الفئة الجديدة لنبين لعملائنا مدى تقديرنا لولائهم ولتعظيم الفوائد التي نوفرها للذين يواظبون على السفر معنا، والتي تشمل مزيداً من المكافآت والمرونة والراحة.



ويأتي على رأس الفوائد والمزايا التي نوفرها لأعضاء الفئة البلاتينية خدماتنا التي لا تضاهى، على الأرض وفي الأجواء، وكذلك شبكة خطوطنا دائمة التوسع، والتي أضفنا إليها 18 محطة جديدة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وسوف تتبعها الجزائر ومطار هانيدا طوكيو في المستقبل القريب. كما أن الفئة البلاتينية أصبحت أيضاً من العوامل الرئيسة التي تجعل من طيران الإمارات الخيار المفضل للسفر».



ويلقى أعضاء الفئة البلاتينية معاملة ركاب الدرجة الأولى في إنهاء إجراءات السفر واستلام الحقائب واستخدام صالات طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى برفقة ضيف في مطار دبي الدولي وعبر الشبكة، كما يحصلون على 20 كيلوغراماً زيادة مجانية في وزن الأمتعة، بغض النظر عن الدرجة التي يسافرون فيها.



وفي سبيل جعل أعضاء الفئة البلاتينية يتشاركون المزايا والفوائد مع أفراد عائلاتهم، تم توفير بطاقة عضوية ذهبية مرافقة، ما يعني أن أعضاء العائلة يمكنهم الاستمتاع بمزايا الدرجة الأولى حتى لو كانوا مسافرين بمفردهم.



ويضمن العضو البلاتيني إمكانية شراء مقعد في الدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال بأسعار مرنة، أو أولوية الحصول على مقعد مكافأة مقابل أميال في الدرجتين المذكورتين. وستتم ترقية أعضاء الفئة الذهبية المؤهلين للفئة البلاتينية فوراً ليبدأوا الحصول على مزايا وفوائد هذه الفئة اعتباراً من 1 أبريل. ويحتاج التأهل للفئة البلاتينية جمع 150 ألفا من أميال السفر أو أكثر خلال 12- 13 شهراً، مقابل 50 ألف ميل فقط للفئة الذهبية.



