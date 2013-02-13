%67 زيادة متوقعة في إيرادات سياحة الإمارات 2012

أظهرت بيانات لشركة ألبين كابيتال حول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي أنه من المتوقع أن ترتفع ايرادات قطاع الضيافة في الإمارات بنسبة 67% إلى 7.5 مليارات دولار بحلول 2016 مقارنة بـ4.5 مليارات دولار عن 2011 مع ارتفاع في أعداد الزوار والفنادق الجديدة التي تسهم في تعزيز المنتج السياحي الحالي.



وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو عدد السياح الوافدين إلى الإمارات بمعدل تراكمي نسبته 5.3% بين 2012 و2022، وأن يرتفع عدد الغرف الفندقية في دبي وأبوظبي من 96.99 ألف غرفة حاليا إلى 125.38 ألف غرفة في 2016.



من جانبها أظهرت دراسة حديثة لغرفة دبي، مدعومة ببيانات "بيزنس مونيتور انترناشونال"، أن قطاع السياحة في الإمارات ينمو بنسبة 6.5% بين 2011 و2021 معتبرة أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والباسيفيك كمصادر للزوار الوافدين إليها. وتوقعت الدراسة أن يحقق القطاع نموا سنويا جيدا في مجال التوظيف بنسبة 4.1%، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.



يأتي ذلك فيما اختتمت شركة ريد ترافل اكسيبيشنز جولتها التعريفية في المنطقة والتي استمرت على مدى اسبوعين حول معرض سوق السفر العربي وذلك بعقد لقاء مفتوح امس مع ممثلي الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في دولة الامارات بهدف اطلاعها على فعاليات المعرض والفرص التي يوفرها لقطاع السفر والسياحة.



وجاء اللقاء، الذي انعقد بمشاركة أكثر من 140 شخصية تمثل مختلف شركات السفر والسياحة والعلامات الفندقية وشركات الطيران وغيرها من الشركات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن ترتفع ايرادات السياحة في الإمارات بنسبة 67 في المائة على مدى السنوات القليلة المقبلة مدفوعة بالاستقرار ومشاريع تطوير البنية التحتية والمبادرات السياحية الرائدة.



وقال مارك والش مدير محفظة المعارض في ريد ترافيل اكزيبشنز : الملاحظ ان خريطة الإمارات السياحية تشهد تنوعا لافتا عبر مختلف الإمارات بما فيها الشارقة ورأس الخيمة اللتان تعولان على غنى تراثهما الثقافي الأصيل لتقديم حزمة من المنتجات السياحية الفريدة من نوعها تضاف إلى ما توفره كل من دبي وأبوظبي من منتجات سياحية فاخرة تعزز من مكانة الإمارات المرموقة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة".



وأظهرت نتائج دراسة أعدتها مؤخرا شركة "إرنست أند يونغ" حول أداء الفنادق في الشرق الأوسط خلال العام الماضي أن معدل الإشغال في فنادق دبي بلغ 80% حتى نوفمبر 2012 بارتفاع 2% عن 2011 نتيجة الأداء الجيد للقطاع السياحي وللفنادق. كما سجل مطار دبي الدولي، الذي يحتل حاليا المرتبة الثالثة في قائمة المطارات الأكثر ازدحاما على مستوى العالم من حيث عدد المسافرين، عبور 52.3 مليون مسافر خلال الـ11 شهرا الأولى من 2012 بزيادة 13.1 في المائة عن نفس الفترة من 2011. ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر المطار إلى 56.5 في 2012 وإلى 98 مليونا في 2020.