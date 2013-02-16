دراسة تؤكد عودة الثقة إلى قطاع سياحة الأعمال في المنطقة

كشفت دراسة حديثة أن قطاع سياحة الأعمال في الشرق الأوسط شهد انتعاشاً خلال العام الماضي بعد فترة ركود نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً قوياً خلال 2013.



وأظهرت الدراسة، التي أعدتها «يو جوف» من خلال الاتصال بعينة من رجال الأعمال والمعنيين بقطاع سياحة الأعمال والحوافز والفعاليات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أن موازنات القطاع آخذة في الارتفاع مشيرة إلى أن الكثير من رجال الأعمال باتوا يتنقلون في المنطقة بشكل مشجع مدفوعين بعودة الثقة للقطاع وتنامي الفعاليات الخاصة به.



وتوقعت وجهات رئيسية جاذبة لسياحة الأعمال في المنطقة مثل أبوظبي وعمان وتركيا أن يشهد قطاع سياحة الأعمال فيها نمواً قوياً بداية من العام الجاري والسنوات المقبلة مع إطلاقها مشاريع رئيسية لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي بما فيها مرافق جديدة ومطارات وفنادق ومراكز لإقامة المؤتمرات وغيرها من الفعاليات الإقليمية والعالمية، وفقا لصحيفة "الوسط" البحرينية.



وقالت دراسة «يو جوف» إن 42 في المئة من العينة التي تم الاتصال بها قرروا زيادة موازنة السفر لسياحة الأعمال وحضور الفعاليات في 2012 وأن 47 في المئة من أفراد العينة توقعوا زيادة موازناتهم للغرض ذاته خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحظى بالاهتمام الأكبر في خيارات المسافرين لأغراض وسياحة الأعمال.



وقالت مديرة معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمعارض والفعاليات لاوس هول: «إن هذه المؤشرات الإيجابية في السوق تدعم التفاؤل السائد حالياً بين مختلف الشركات العارضة في معرض الخليج لسياحة الأعمال والحوافز 2013 وتوقعاتهم القوية بزيادة الفرص التجارية التي سيوفرها القطاع خلال العام الجاري من أسواق المنطقة والعالم». ووفقاً لوزارة السياحة العمانية، شهدت كل من مدينتي مسقط وصلالة العام الماضي ارتفاعاً لافتاً في عدد الاستفسارات حول الفعاليات الخاصة بسياحة الأعمال والحوافز والاجتماعات والمعارض وسط النمو الذي يشهده قطاع الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة ودوره في دعم الاقتصاد المحلي.



ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة الخاصة بسياحة الأعمال التي يتم افتتحها في السلطنة وتحسين المرافق الحالية في مختلف المدن مثل مسندم والجبل الأخضر إلى جانب توفير رحلات جوية مناسبة من شأنه أن يسهم في استقطاب المزيد من الأعمال في 2013. ومن ضمن المشاريع الرئيسية التي تنفذها سلطنة عمان مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتكلفة 330 مليون ريال عماني بطاقة 3200 مقعد و22 ألف متر مربع لمساحات العرض على أن يتم افتتاحه في 2016.