"طيران الإمارات" ترد على مغالطات صحيفة الديلي ميل

نفى متحدث باسم طيران الإمارات ما نشرته صحيفة الديلي ميل أمس، عن انفتاح باب إحدى طائرات طيران الإمارات وهي في الأجواء.



وقال: لم ينفتح باب الطائرة، ولم تفقد الطائرة ضغط الكابينة في أي وقت أثناء الرحلة، وأثبتت الفحوصات التي أجريت أن الصوت الذي صدر عن الباب كان ناجماً عن فارق بسيط بين الإطار المطاطي للباب الذي ينتفخ عند الإغلاق والإطار السفلي عندما تم إغلاقه. ويجري حالياً بحث هذا الأمر بالاشتراك مع شركة إيرباص المصنعة. وقد قامت طيران الإمارات بمعالجة هذا الخلل.



وأضاف: تم وضع البطانيات حول إطار الباب لوقف صوت الصفير الصادر عن الباب، وليس لإغلاق الباب أو منع انفتاحه ولم تكن الطائرة وركابها وطاقمها معرضين لأي خطر في أي وقت من الأوقات أثناء الرحلة والضوء الأخضر بجانب الباب لا يشير إلى أن الباب مفتوح، وإنما هو إحدى وسائل لتبادل المعلومات بين أفراد طاقم الخدمة.