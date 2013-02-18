إضراب عمال شركة طيران إسبانية قد يوقف ألف رحلة هذا الأسبوع

تأهب عمال شركة ايبيريا الإسبانية للطيران التي تحقق خسائر للإضراب لمدة خمسة أيام ابتداء من منتصف ليلة اليوم الاثنين، ليقوموا بوقف أكثر من ألف رحلة وليكلفوا الشركة والاقتصاد الإسباني المترنح ملايين اليورو.



وسينظم عمال الامتعة والطيارون والمضيفون ثلاثة إضرابات كل منها لمدة خمسة ايام في فبراير شباط ومارس اذار احتجاجا على خطط الادارة الاستغناء عن 3807 وظائف وتخفيض الرواتب في الشركة.



والغت ايبيريا 415 رحلة جوية ما بين يومي الاثنين والجمعة على الرغم من انه تم وقف نحو 1200 رحلة تديرها شركات طيران مختلفة بسبب عدم وجود خدمات للحقائب في المطارات الاسبانية.



وقالت الشركة إن 70 الف راكب سيتأثر بالإضراب الأول، وإنها وضعت بعض الزبائن على طائرات تديرها شركات طيران مختلفة، في حين اقترحت اعادة ثمن التذاكر ومواعيد سفر بديلة لآخرين.



ويتزامن الإضراب الاول من 18 فبراير الى 22 من الشهر نفسه مع العطلة الدراسية في بريطانيا اكبر مصدر للسياحة في اسبانيا.



وناشدت انا باستور وزيرة النقل الاسبانية شركة الطيران ونقابات العمال في الاسبوع الماضي التوصل لاتفاق محذرة من ان الاضرار التي ستلحقها الاضرابات بالاقتصاد الاسباني.



وقال "لا يمكن ان نسمح ان تخسر اسبانيا اكثر من عشرة ملايين يورو يوميا بسبب هذا النوع من الاضراب سيؤثر علينا جميعا".



وتشكل السياحة نحو 11 في المئة من الناتج الاقتصادي الاسباني وهي واحدة من قطاعات النمو القليلة جدا في اسبانيا في ركود مطول جعل معدل البطالة يتجاوز 26 في المئة.