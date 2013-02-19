السعودية: 16.5 مليار دولار إيرادات موسم الحج

أظهر تقرير أصدرته مؤسسة "ألبن كابيتال" أمس عن أداء قطاع الضيافة في المنطقة، أن إيرادات قطاع السياحة في السعودية من موسم الحج بلغت 16.5 مليار دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 10%، مقارنة بالعام السابق.

وتوقع التقرير الذي صدر لمناسبة انعقاد "سوق السفر العربي في دبي" أن تنمو الإيرادات إلى 18.1 مليار دولار بحلول عام 2016، مشيراً إلى أن إيرادات موسم الحج تمثل 3%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأكد مدير محفظة المعارض في شركة "ريد اكسيبشنز"، التي تنظم المعرض، مارك والش أن "المملكة تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير بنيتها التحتية لقطاع السياحة، إذ تخطط لتوسعة مطار جدة الجديد بكلفة سبعة بلايين دولار ليستوعب نحو 80 مليون مسافر خلال العقدين المقبلين".

ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية في السعودية يبلغ نحو 80 مليار دولار حتى عام 2022، تشمل توسعة مطارات وبناء طرق وسكك حديد، مع نمو الاستثمار في إطلاق مبادرات سياحية بمعدل 6.9%، سنوياً.